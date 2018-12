vor 6 Min.

Viel Applaus für die harmonischen Klänge

Am zweiten Weihnachtsfeiertag begeistern der Sphaira-Chor und das gleichnamige Orchester die Zuhörer in Mering

Von Manuela Rieger

Das Weihnachtskonzert am zweiten Feiertag des Sphaira-Chores und des gleichnamigen Orchesters unter der Leitung von Alexander Möck in der Meringer Kirche St. Michael wurde mit Georg Friedrich Händel eröffnet.

Die Harfe als Soloinstrument ist eher selten zu hören, die Musikerin Anna Augenstein konnte die Virtuosität dieses Instruments mit einem Werk von Georg Friedrich Händel demonstrieren. In der Musikgeschichte zunächst ein wenig geschätztes Soloinstrument, hat Händel als einer der ersten Komponisten mit seinem „Konzert op. 4 Nr. 6“ ein Solokonzert für die Harfe geschaffen. Anna Augenstein spielte, als sei eine Delegation Erzengel zur Erde abgesandt, um die Menschen endgültig vom Sirenenklang ihres Instruments mit dem Sphaira-Orchester zu überzeugen.

Das „Gloria D-Dur RV 589“ von Antonio Vivaldi gilt nicht nur als das berühmteste geistliche Werk des italienischen Komponisten, es ist ebenso eines seiner umfangreichsten Stücke mit liturgischen Texten. Das Gloria selbst ist eine freudige Hymne des Lobes und der Anbetung, die in relativ kurze Sätze unterteilt ist, die von festlicher Brillanz bis zu tiefer Traurigkeit reichen. Vivaldis Geschick ist ein Zeichen, dass die Arbeit insgesamt eine zusammenhängende Struktur beibehält. Der Anfang mit dem unverwechselbaren Refrain, doch innerhalb weniger Minuten meditiert man mit der zweiten ergreifenden Bewegung „Et in terra pax hominibus“. Von Sopran-Soli von Ute Ziemer und Monika Klemm bis zu feierlichem Chorgesang mit Duetten und vierstimmigen Harmonien – eine Meisterklasse für Chormusik. Doch Vivaldi, der große Instrumentalist, vergisst seine Musiker nicht. Es gibt Möglichkeiten für zarte, schöne Gegenmelodien, die von den Violinen oder der Oboe (Carolina Nees) unterschiedlich gespielt wurden. An der Orgel saß Barbara Bartmann.

Camille Saint-Saëns konzentriert sich in seinem „Oratorio de Noël“ auf weihnachtliche Intimität. Im Weihnachtskonzert des Sphaira-Chores und dem gleichnamigen Orchester unter dem Dirigat von Alexander Möck markierte das lyrische Hohelied des Franzosen den Höhepunkt. Zart intonierte das Orchester das Prélude von Saint-Saëns‘ „Oratorio de Noël“, unüberhörbar mit der Harfe, die pastorale Winterlandschaften heraufbeschwor. Die fünf Vokalsolisten präsentierten sich als homogenes Ensemble von passenden, aber nicht dominanten Solisten: vorab Tenor Manuel Ried mit seiner klaren, linearen Stimme, intonationssicher, mit unauffälligem Vibrato; die Mezzosopranistin Monika Klamm mit warmer Stimme; die Sopranistin Ute Ziemer passend in Timbre und Volumen.

Eine gesangstechnische Herausforderung war vor allem das nur von Harfe und Orgel begleitete Duett von Sopran und Bariton Manuel Kundinger: Benedictus. Es ist anspruchsvoll in Rhythmik und Intonation wie auch in den kurzen Koloraturen. Es blieb der Eindruck einer angenehmen Ensembleleistung, hin zum mit vereinten Kräften dargebotenen Schlusschor. Auch der Chor steigerte sich und artikulierte mit furioser Präsenz die einzigen dramatischen Zeilen: „Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich?“ Am Ende gab es minutenlangen Applaus des zahlreichen Publikums.

