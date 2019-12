vor 50 Min.

Weihnachtsgeschenke, die für immer bleiben

Skier, ein Motorrad, ein Tretmobil Ende der 1940er und ein Hundewelpen: Menschen aus dem Landkreis sprechen über ihre schönsten Weihnachtspräsente.

Erst voriges Jahr hat der Vorsitzende des Friedberger Jugendclubs, Markus Hupfauer, ein Geschenk zu Weihnachten bekommen, dass er so schnell nicht vergisst: ein Paar Skier. Das Besondere daran waren weniger die „Bretter“ an sich als vielmehr die Erinnerungen, die damit zusammenhängen, sagt Hupfauer: „Früher war ich immer mit meiner Mutter Skifahren. Dann ist es lange eingeschlafen.“

Markus Hupfauer mit seiner Freundin Maria in Kitzbühel. Bild: Hupfauer

Friedberger Markus Hupfauer fährt jetzt oft mit seiner Freundin Ski

Vor dem vergangenen Weihnachtsfest dann haben sich die Eltern und seine Freundin zusammengetan. „Im Winter 2018/19 war ich, meist mit meiner Partnerin und Freunden, insgesamt locker 30 Tage unterwegs“, erzählt er. Hupfauers Großmutter wohnt in Füssen, von dort aus ist es ein Katzensprung bis in die Berge. Der junge Mann sagt: „Das haben meine Freundin und ich vergangenes Jahr zum Weihnachtsfest genutzt. In einer halben Stunde ist man am Lift.“

Dabei konnte Hupfauers Partnerin bis vor einem Jahr noch gar nicht Skifahren: „Bei mir ist ein altes Hobby wieder aufgeflammt und bei ihr ein neues dazugekommen.“ Als Stamm-Skigebiet bezeichnet er Jungholz in Tirol. „Das hat für mich einen sentimentalen Wert, da denke ich gern an die Ausflüge von früher zurück“, berichtet Hupfauer. Tagestouren führen ihn hin und wieder nach Oberjoch im Oberallgäu, dazu steht ein Skiurlaub pro Jahr in Kitzbühel auf dem Programm.

Kissingerin Liane Peterson liebt ihre rote Suzuki

Wenn Liane Paterson aus Kissing ihre 125er Suzuki aus der Garage holt, dann huscht jedes Mal ein Lächeln über ihr Gesicht. Zu schön ist die Erinnerung an das Jahr 2000, als sie ihr Motorrad bekam. „Als Kind war ich nicht begeistert, so kurz vor Weihnachten Geburtstag zu haben, aber in diesem Fall war es perfekt“, erinnert sie sich. Ihre beiden Neffen und ihr Partner legten zur Anschaffung der Suzuki zusammen.

Liane Paterson aus Kissing bekam ihre Suzuki im Jahr 2000. Bild: Heike John

Das Geburtstagspräsent zum 50er war gleichzeitig das Weihnachtsgeschenk. „Mein Freund und ich hatten uns ein Jahr vorher kennengelernt und ich bin öfter auf seiner Maschine mitgefahren. Ich war völlig von den Socken, als da plötzlich die rote Suzuki stand“, sagt die 69-Jährige.

Zu Beginn wurde auf dem Vorplatz geübt, später ging es zu einer ersten Probefahrt nach Hörmannsberg. Ihr Partner Hermann fuhr mit seiner 750er Kawasaki voraus. Noch heute, knapp 20 Jahre später, hat die Neu-Kissingerin einen Riesenspaß, wenn sie ihre rote Suzuki aus der Garage holt. „Sie läuft noch immer wie ein Uhrwerk“, stellt Liane Paterson stolz fest. „Und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn ich auf meiner Maschine über Land fahre und mir der Wind ins Gesicht weht.“

Paul Pöller aus Friedberg erinnert sich an Tretmobil von 1949

Paul Pöller war von 1987 bis 2008 Vorsitzender des Deutschen Alpenvereins in Friedberg. Sein liebstes Weihnachtsgeschenk hat er aber weit vor dieser Zeit erhalten – 1949. „Mein jüngerer Bruder und ich haben ein Tretmobil bekommen“, erzählt Pöller, der seinerzeit acht Jahre alt war. „Mein Vater war Elektriker und seine Kollegen haben das Gefährt selbst gebaut. So etwas hatte sonst niemand im Dorf.“ Dieses Dorf, von dem Pöller spricht, ist Herbishofen im Unterallgäu.

Der Bruder von Paul Pöller, Rudolf, fährt auf diesem Foto mit dem Tretmobil, das beide 1949 zu Weihnachten geschenkt bekommen hatten. Bild: Pöller

Dort wuchs er auf – zu zehnt in einem kleinen Bauernhaus. „Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber nur an Weihnachten war die Wohnstube mit einem Kamin beheizt“, sagt Pöller. „Das war für uns etwas Besonderes.“ Eine besondere Bindung hat er auch zu eben jenem Tretmobil: „Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Bruder Rudolf auf der noch nicht geteerten Straße gespielt habe.“

Nicht nur die Wohnsituation der Familie Pöller ist für junge Leute heute vermutlich kaum zu begreifen. „Die Schule in Memmingen war für mich als Bub acht Kilometer weg. Meist bin ich mit dem Rad hin, teilweise sogar zu Fuß. Denn wenn der Bus nicht fuhr im Winter, hinterließ er auch keine Spur, in der man radeln konnte“, berichtet Pöller. Der 78-Jährige Wahl-Friedberger sagt dennoch: „Wir hatten eine wahnsinnig glückliche Kindheit.“

Ein Hund zu Weihnachten machte Iris Schlosser glücklich

Ein Tier zu Weihnachten zu verschenken, davon ist grundsätzlich wohl eher abzuraten. Im Fall von Iris Schlosser aus Mering war es jedoch ein Glücksfall, dass die beiden erwachsenen Kinder ihre Eltern 2015 mit dem Hundewelpen Resi überraschten. „Wir machen eine vorgezogene Bescherung“, kündigten Patricia und Florian Schlosser damals an. Herein kamen sie mit einem kleinen schwarzen Hundebaby mit roter Schleife um den Hals – die Mutter ein Labrador, der Vater ein Shiba Inu. „Wir waren genauso wenig begeistert wie unser Kater Mucki“, erinnert sich Schlosser. „Mein Mann war bereits in Pension und die Kinder wollten ihn mit dem kleinen Vierbeiner von der Couch holen.“

Seit vier Jahren ist Hündin Resi an der Seite von Iris Schlosser. Dabei war die Meringerin zunächst gar nicht begeistert von der Idee ihrer Kinder. Bild: Guido Schlosser

Der kleine Welpe, benannt nach Guido Schlossers Tante, eroberte die Herzen seiner Familie im Sturm. „Die erste Nacht auf dem Kopfkissen vor unserem Bett suchte Resi noch die Hand meines Mannes zur Beruhigung“, sagt Schlosser. Inzwischen kann sie sich ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen. „Im Grunde lief die Erziehung wie bei Kindern“, findet sie. Schnell war Resi stubenrein und gewöhnte sich an ihre neue Familie. „Gleich morgens um 6 Uhr, noch vor meiner Arbeit, laufe ich mit ihr über die Felder“, erzählt sie. „Wir kommen bei jedem Wetter raus. So ein Hund ist einem immer freundlich zugewandt und einfach eine treue Seele.“

