15.12.2018

Weihnachtskrippe mit eigener Käserei

Eine bewegte Szenerie bietet sich auf einer Fläche von rund 20 Quadratmeter in der Weihnachtskrippe in Taiting. Foto: Leonie Steinhardt

Bis zum 6. Januar gibt es in Taiting viel zu bestaunen. Dafür reisen Schaulustige aus ganz Süddeutschland an

Von Leonie Steinhardt

Qualmende Schornsteine, grasende Schafe, spielende Kinder und eine beeindruckende Landschaft mit einem wasserbetriebenem Mühlrad. All das sieht man in der Weihnachtskrippe der Kirche Maria Verkündigung im Dasinger Ortsteil Taiting. Nicht nur mit ihrer Fläche von rund 20 Quadratmeter beeindruckt sie. Auch der plätschernde Wasserlauf, die hell erleuchteten Häuser sowie die echten Pflanzen locken immer wieder eine Vielzahl an Besuchern nach Taiting. Aus weiten Teilen Bayerns und Süddeutschlands reisen die Krippenbegeisterte extra an.

Seit 30 Jahren gibt es die Weihnachtskrippe in Taiting. Lange Zeit wurde sie von nur zwei Ehrenamtlichen gestaltet und aufgebaut. Vor einigen Jahren gab es dann einen Wechsel der Freiwilligen. Seitdem arbeiten fünf Männer gemeinsam an der traditionsreichen Krippe. Rund 120 Stunden Arbeit investieren sie ab Anfang Dezember.

Von der großen Platte, auf die aufgebaut wird, bis hin zu den kleinen Details. Vor allem die Arbeitsteilung ist für die fünf überhaupt kein Problem. „Jeder macht etwas anderes gerne“, erklärt Robert Kreutmayr, der Teil der Gruppe ist. So kann es schon mal vorkommen, dass man sich anfangs noch berät und dann im Laufe des Aufbaus jeder an einem anderen Eck Hand anlegt.

Einen genauen Plan haben die Bastler meist nicht, deshalb sieht die Krippe auch jedes Jahr anders aus. Nachdem klar ist, wo die Wasserläufe verlaufen sollen, wird Stück für Stück drumherum aufgebaut. Während die Figuren über das Jahr hinweg in der Kirche gelagert werden, werden das Moos und die Pflanzen jedes Jahr frisch gesammelt und stellenweise auch geliehen. Damit das Moos auch bis zum Abbau der Krippe an Maria Lichtmess so grün bleibt, wird es regelmäßig mit Wasser besprüht. Immer wieder gibt es auch Neuerungen. Zum Beispiel dieses Jahr Technisches wie neue Wasserpumpen oder die „Kashüttn“, die krippeneigene Käserei.

Um aber wirklich die gesamte Weihnachtskrippe mit all ihren Details erfassen zu können, braucht es doch einiges an Zeit. Dazu sind Groß und Klein an den Sonn- und Feiertagen bis zum 6. Januar von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr eingeladen. Am Samstag, 29. Dezember, kann man die Krippe zusätzlich nach der Abendmesse bei abendlicher Atmosphäre und gemütlichem Beisammensein mit Lagerfeuer und Glühwein betrachten.

Themen Folgen