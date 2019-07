vor 41 Min.

Wind und Wetter machen dem Kissinger Friedhof zu schaffen

Gemeinderäte machen sich vor Ort ein Bild von der Situation und stellen fest, wo die gravierendesten Schäden sind.

Von Christine Schenk

„Unser Friedhof ist uns als Ort der Besinnung und der Begegnung sehr wichtig. Deshalb wollen wir ihn noch schöner machen.“ Mit diesen Worten umschrieb Geschäftsleiter Hubert Geiger zu Beginn der Ortsbegehung das Anliegen der Gemeindeverwaltung.

Dass Wind und Wetter auf dem Friedhof Spuren hinterlassen, war vielerorts zu sehen: Mauern verwittern, Tore werden baufällig, Wege werden vom Unkraut überwuchert. All das wollten die Ausschussmitglieder vor Ort besichtigen und über geeignete Maßnahmen beraten.

Sachgebietsleiter Andreas Vötter hatte bereits eine Menge Vorarbeit geleistet und führte die versammelte Runde an alle kritischen Stellen des Friedhofs. Bereits am Eingang wurden die Fahrradständer und die Parkplätze unter die Lupe genommen. Diskutiert wurde über eine bessere Befestigung sowie eine mögliche Überdachung für die Fahrräder. Bei den Parkplätzen ging es um die notwendige Anzahl der Behindertenparkplätze.

Das Eingangstor selbst soll erneuert, die maroden Wasserbehälter ersetzt werden. Dabei berücksichtigen will man, dass gerade ältere Menschen bequem die Gießkannen befüllen können.

Keine Asphaltierung der Hauptwege am Kissinger Friedhof

Einig war man sich, dass die Wege im Friedhof auch mit Rollatoren oder Rollstühlen noch besser begehbar sein müssen. „Pflastersteine erachte ich als zu gefährlich“, meinte Silvia Rinderhagen von der SPD. Eine Asphaltierung des Hauptweges wurde mehrheitlich verworfen. Im Gespräch ist weiterhin die Auflage eines Spezialschotters.

„Der Bauhof hat mit einer Heißwassermethode schon ganz gute Erfolge bei der Unkrautbekämpfung erreicht. Doch je nach Niederschlag schießt vor allem der Löwenzahn wieder in die Höhe“, so Andreas Vötter. Man wolle aber weiter dran bleiben und die Wege so gut wie möglich in Schuss halten.

Ein Platz für die neue Urnenwand in Kissing wird gesucht

Einstimmig erging der Beschluss, das große Kreuz im Süden, das inzwischen marode geworden ist, zu erneuern. Viele Besucher nutzen die dort angebrachte Bank zum Verweilen. Johannes Kaindl von den Grünen war als Einziger für die Douglasie als Holzmaterial, alle anderen Ausschussmitglieder befürworteten die langlebigere Eiche. Danach wurde ein geeigneter Standort für die geplante neue Urnenwand gesucht. „Ich finde, dass hier zu viel schöner Platz verschenkt wird, wenn wir die Wand im Anschluss an die bestehenden Wände planen“, äußerte sich Michael Eder von der CSU.

Dem Vorschlag von Silvia Rinderhagen, die neue Urnenwand vor die bestehende Betonwand an der Westseite des Friedhofs zu setzen, fand von allen Seiten Zustimmung.

Abschließend begab sich der Ausschuss noch in die Aussegnungshalle. Erste Maßnahmen, wie ein neuer Anstrich der Säulen, hatte der 1. Bürgermeister Reinhard Gürtner bereits in die Wege geleitet. Ein besonderes Anliegen war ihm die Erneuerung der Bestuhlung: „Das macht keinen guten Eindruck, wenn wir in unserer Aussegnungshalle dreierlei Arten von Stühlen aufgestellt haben.“ Diesem Urteil folgte die ganze Versammlung und es erging der einstimmige Beschluss 50 neue Stühle für je 132 Euro anzuschaffen.

