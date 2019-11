09:58 Uhr

Zeuge von Unfallflucht in Kissing gesucht

Jemand hat offenbar beobachtet, wie ein Fahrzeugführer in Kissing ein Auto beschädigte. Die Polizei sucht diesen Zeugen nun.

Nachdem eine 52-Jährige ihr Auto in Kissing beschädigt vorgefunden hat, sucht die Polizei nun nach einem bestimmten Zeugen. Am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr hatte die Frau ihren grauen VW in einer Parkbucht in der Bahnhofsallee abgestellt. Ein Zeuge hatte laut Polizei dann beobachtet, wie das Fahrzeug durch einen anderen Verkehrsteilnehmer angefahren wurde. Der Zeuge hinterließ an der Windschutzscheibe des geschädigten Fahrzeugs einen Zettel mit dem amtlichen Kennzeichen des vermeintlichen Unfallverursachers.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zur weiteren Klärung des Verkehrsunfalls wird der Verfasser des Zettels gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter 0821/3231710 zu melden. (tril)