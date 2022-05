Nachwuchsmusiker aus Aichach-Friedberg sammeln Preise bei "Jugend musiziert"

Beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Augsburg waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Aichach-Friedberg sehr erfolgreich.

Der 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Sing- und Musikschule Mozartstadt in Augsburg wurde terminlich verlegt und für die Altersgruppen Ia (geb. 2014 und später) bis Altersgruppe II (2010 und 2011) nun nachgeholt.

Ein Gitarrenquartett der Friedberger Schule für Musik mit den Friedberger Musikern Emma Schmidt (10), Jakob Zangl (11) und Nicolas Niesel (10) aus Aichach, sowie dem neun Jahre alten Kissinger Gitarristen Ben Kratzer gewannen dabei einen ersten Preis mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten und dürfen nun die Region beim bayerischen Landesentscheid Mitte Juli in Ingolstadt vertreten. Die beiden Gitarrenlehrer Jakob und Stefan Schmidt, die das Quartett auf den Wettbewerb vorbereiteten, hatten noch ein weiteres Gitarrenensemble, das mit einem ersten Preis mit hervorragendem Erfolg ausgezeichnet wurde. Magdalena Braun (9) und Elias Thiel (7) aus Friedberg sowie die achtjährige Rebecca Müller aus Gersthofen hatten in der Altersstufe Ia auch die nötige Punktzahl für eine Weiterleitung erreicht. In diesen Altersgruppen endet jedoch der Wettbewerb nach dem Regionalentscheid. Auch der Meringer Violinist Ludwig Henschel (2010) konnte beim Regionalwettbewerb in der Wertung Violine solo voll überzeugen und gewann mit 23 Punkten einen ersten Preis und damit eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Für den Landkreis-Süden wurden folgende weitere Ergebnisse erzielt: Gitarrenduo, Altersgruppe II: Pauline Linzenkirchner, Friedberg, und Luisa Eberle, Friedberg, 1. Preis

Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument, Altersgruppe II: Katharina Schütz, Friedberg, Querflöte, 2. Preis; Lina Högenauer, Ried, Oboe, 3. Preis (AZ)