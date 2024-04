Neues Leben für altes Brot: Nachhaltige Ideen der Landfrauen und Bäcker

Plus Brotreste sind nicht immer gleich für die Tonne. Eine kreative Initiative bekämpft die Lebensmittelverschwendung.

Zwölf kleine Gläschen sind auf seinem Backstubentisch von Bäckermeister Rainer Scharold aufgereiht, doch statt den typischen Sahnecremes und Obstsorten warten klein geschnittene Brezen, Wiener und Essiggurken darauf, verspeist zu werden. Was erst einmal nach einer ungewöhnlichen Kombination klingt, ist in Wahrheit eine Köstlichkeit, die sogar noch der Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt.

Pro Kopf werden in Deutschland Statistiken zufolge im Jahr ungefähr 78 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Davon handelt es sich zu 15 Prozent um Brot- und Backwaren. Das sind im Anteil 11,7 Kilogramm, die aus unterschiedlichen Gründen weggeworfen werden. Aufgrund dessen starteten die Landfrauen des bayerischen Bauernverbandes und die Bäckerinnung eine Initiative, um dieser Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.