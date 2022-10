Aichach-Friedberg

Psychiatrietage Aichach-Friedberg: Was Corona mit Kindern macht

Plus Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Psychiatrietage schildern Fachleute die Folgen der Pandemie. Welche Bedürfnisse die Jugendlichen selbst haben.

Von Brigitte Glas

"Aus dem Lockdown zu­rück ins Leben – was brauchen Kin­der jetzt?": So lautete das Thema einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Psychiatrietage im Landkreis Aichach-Friedberg. Eine Antwort auf diese Frage gab Uwe Schäfer, der leitende Psychologe des Josefinums in Augsburg. "Die Kinder und Jugendlichen brau­chen heute einen strukturierten Ta­gesablauf, in denen Anforde­rungs- und Entspannungs­phasen klar voneinander abgegrenzt sind", so Schäfer, sie bräuchten wieder mehr soziale Kontakte.

