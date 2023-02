St. Afra Hospiz bietet Lichtblicke in der Trauer

Das monatliche Angebot des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes wird ab 5. März wiederbelebt. Wie Trauernde gestärkt werden.

Trauer erleben wir immer wieder im Leben. Die erwachsenen Kinder gehen aus dem Haus oder der Verlust eines Arbeitsplatzes muss verarbeitet werden. Aber wenn ein geliebter Mensch diese Welt verlässt, dann ist es das Schwerste, was man an Trauer erleben kann. Für den Hinterbliebenen stellt sich intensiv die Frage: Wer bin ich ohne meinen Mann, mein Kind, meine Schwester oder meinen Opa? Eine Unterstützung in der Trauer bietet das St. Afra Hospiz mit seinem monatlichen Angebot unter dem Motto „Lichtblicke in der Trauer“, das nach längerer Corona-Pause wieder aufgenommen werden kann.

„Unsere erfahrenen Hospiz- und Trauerbegleiter lassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Stärkendes und Erhellendes für ihren ganz eigenen Weg der Trauer erfahren“, erklärt Manuela Lang, Trauerkoordinatorin im ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Landkreises. „Mit diesen Impulsen können sie leichter durch die besondere Zeit der Trauer gehen“.

Die Hospiz- und Trauerbegleiterinnen freuen sich auf die zehn geplanten Lichtblicke-Treffen. Vorne von links Sabrina Albersmeyer, Patrizia Steidle, Resi Nawrath und Christiane Lobinger, hinten von links Angelika Moll, Erika John und Manuela Lang. Foto: Patrizia Steidle

Die Lichtblicke in der Trauer finden jeden ersten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten des St. Afra Hospizes in der Friedberger Hermann-Löns-Straße 6 statt. „Wir haben unser Gruppenangebot bewusst auf den Sonntag gelegt, weil dieser Tag erfahrungsgemäß für Trauernde besonders schwer auszuhalten ist“, erklärt Patrizia Steidle. Sie ist seit der Gründung des Hospizes vor 25 Jahren mit dabei und mit ihrer großen Erfahrung in Begleitungen und Trauerarbeit die Ansprechpartnerin für den Neustart der Lichtblicke. Beginnend mit dem Sonntag, 5. März, sind bis zum Ende des Jahres vorerst zehn Themeneinheiten geplant. Das Angebot soll aber im nächsten Jahr weitergeführt werden.

Neben Patrizia Steidle sind sechs weitere ausgebildete Hospiz- und Trauerbegleiterinnen mit im Team und werden bei jedem Treffen zu zweit die Trauernden zu deren individueller Trauerarbeit anleiten. Jede Zusammenkunft steht unter einem besonderen Thema wie Achtsamkeit, Zuversicht, Umgang mit schweren Tagen, Erinnerungen, Loslassen oder Dankbarkeit. Neben Gedankenimpulsen gibt es auch immer eine praktische Arbeit sowie etwas zum Mitnehmen, sodass die Trauernden für zu Hause etwas in der Hand haben, um mit ihrer Trauer umgehen zu können. „In der Gruppe erleben alle auch die verbindende Kraft der Gemeinschaft von Menschen, die ebenfalls lernen müssen, mit ihrer Trauer umzugehen“, erklärt Steidle.

Angebot für Trauerende in Friedberg: Termine und Anmeldung

Beim Start der „Lichtblicke“ am 5. März steht die Frage „Was nährt mich?“ im Mittelpunkt des Austauschs. In dieser Ausnahmesituation der Trauer braucht nicht nur der Körper, sondern auch die Seele nahrhafte Dinge und Momente. „In unserer gemeinsamen Trauerarbeit begleiten uns kleine Zwerge, die symbolisch für einen Weg der kleinen Schritte stehen“, erklärt Steidle. „Alles fängt langsam an und man darf nicht die Hoffnung verlieren, dass es irgendwann wieder aufwärts geht“.