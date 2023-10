Althegnenberg

Gas und Bremse verwechselt: Pkw verwüstet Garten

Ein Pkw durchbricht einen Zaun und richtet Verwüstung in einem Garten in Althegnenberg an.

Eine Verwechslung mit Gaspedal und Bremse endete am Montag in Althegnenberg für einen 61-jährigen Pkw-Fahrer in einem Garten. Der Mann wollte gegen 13 Uhr in einer Wohnstraße mit seinem Fahrzeug einparken und betätigte dabei laut Polizei statt der Bremse versehentlich das Gaspedal. Daraufhin durchbrach der VW einen Holzzaun und landete im Garten eines Einfamilienhauses. Dort stieß der Pkw gegen ein Trampolin und schob dieses teilweise in den dortigen Pool. Bei dem Vorfall kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Der Sachschaden an Fahrzeug, Zaun, Trampolin und Pool beläuft sich auf 12.000 Euro. (AZ)

