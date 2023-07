Henaberger Erlebniswald führt Erwachsene und Kinder auf eine Schnitzeljagd

Beim Henaberger Erlebniswald heißt es noch einmal: "Waldretter/innen dringend gesucht". Die Teilnahme an dieser Schnitzeljagd ist kostenlos.

Der Henaberger Erlebniswald ist vielen Kindern schon ein Begriff, auch wenn er bisher erst zweimal stattgefunden hat. Was als fixe Idee begann, ist mittlerweile ein eigener Verein geworden, die Henaberger Erlebniswelt e. V. Und der Henaberger Erlebniswald geht in die zweite Runde: Am Samstag, 8. Juli, Startzeit 13 bis 16 Uhr, können alle Kinder zwischen vier und zehn Jahren gemeinsam mit ihren Familien noch mal das erste Stück "Waldretter/innen dringend gesucht" erleben.

Am Samstag, 29. Juli und 2. September, Startzeit ebenfalls von 13 bis 16 Uhr, gibt es dann das neue Stück "Die Legende des Traumdrachens", wieder aus der Feder von Kilian Braun. Auch bei diesem Stück werden die Familien mit auf eine fantastische Schnitzeljagd durch den Wald genommen. Dort erwartet die Kinder neben rund 15 ehrenamtlichen Schauspielerinnen und Schauspielern viel Spannung, Spiel, Wissen, Abenteuer, Bastelspaß und diesmal auch Tanz.

Teilnahme beim Henaberger Erlebniswald ist kostenlos

Also ist für jeden was geboten, sodass die Eltern statt des üblichen "Sind-wir-bald-da" oder "Ich-mag-nicht-mehr-laufen" sicher ein "Jetzt-kommt-schon", "Wir-müssen-weiter" oder "Können-wir-noch-mal-durch" von ihren Kindern zu hören bekommen. Das Ganze bleibt wie bisher kostenlos, aber der neu gegründete Verein freut sich über Spenden, um dieses und weitere Projekte zu finanzieren.

Nähere Infos gibt es auf der Internetseite des Vereins www.henaberger-erlebniswelt.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Startpunkt ist der Parkplatz am Sportplatz, Bürgermeister-Widemann-Straße, in Althegnenberg. Die Runde dauert circa 60 bis 90 Minuten. (AZ)