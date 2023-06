In Bachern geht es beim Pfingstfest vier Tage lang rund

Was beim Festwochenende der Sport-Freunde Bachern alles für die Besucher geboten war.

Stimmung pur und beste Laune herrschte auch dieses Jahr wieder beim traditionellen Pfingstfest der Sport-Freunde Bachern. Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten und Abendveranstaltungen gab es für die Gäste an den vier Festtagen im Bierzelt Getränke und Speisen aus der selbst betriebenen Küche.

Sportlich eröffneten acht AH-Mannschaften das Festwochenende mit einem Kleinfeldturnier am Freitag, bei welchem sich die Sport-Freunde Bachern den Turniersieg im Finalspiel gegen den BC Rinnenthal sichern konnte. Abends sorgte die Band Update 3.0. bei Livemusik für Stimmung.

Die Band getthat spielte beim Partyabend im Festzelt der Sport-Freunde Bachern. Foto: Bettina Teufelhart

Am Samstag stand das letzte Punktspiel der Saison für die beiden Mannschaften der Sport-Freunde an. Neu im Programm und parallel zu den Fußballspielen fand am Nachmittag bei schönstem Wetter der Familientag statt. Die zahlreichen kleinen und großen Besucher freuten sich über die Hüpfburg und die verschiedenen Spielstationen. Zusätzliche Highlights waren eine Einlage der Kinder aus dem Kinderturnen, eine Akrobatik-Show, die Schauübung der Hundestaffel rund um Christian Danhofer sowie eine Schauübung der Feuerwehren Bachern und Ried.

Auch dieses Jahr wurde am Pfingstsonntag zum feierlichen Gottesdienst ins Festzelt eingeladen, umrahmt von der Rieder Blasmusik. Nach dem Weißwurstfrühstück und dem Mittagessen startete ab 12 Uhr das bereits fest im Programm etablierte Hobbyturnier. 15 Mannschaften spielten eine spannende Gruppenphase. Im Finale konnten sich die FC UnderDogs mit 3:1 gegen die Affinger Kickers durchsetzen und sich somit den Turniersieg sichern. Am Abend feierte das Publikum im vollen Festzelt mit der Partyband „getthat“.

Die Mädchen und Buben des Kinderturnens zeigten ihre sportlichen Fähigkeiten beim Familientag. Foto: Bettina Teufelhart

Zum Abschluss des viertätigen Festes fanden am Montag bei sonnigem Wetter die Jugendturniere statt. Am Vormittag spielten neun Mannschaften der F-Jugend im Erich Oswald Haus- und Heimservice Cup um den Turniersieg, welchen sich die SG Rinnenthal Eurasburg 1 sichern konnte. Die E-Jugend spielte mit sechs Mannschaften im HEKU Brandschutz Cup ein spannendes Turnier. Den Turniersieg konnte sich der SV Thierhaupten sichern. (AZ)