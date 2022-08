Baierberg

13:43 Uhr

Arbeiter wird bei Betriebsunfall mittelschwer am Oberarm verletzt

Bei einem Betriebsunfall in Baierberg wurde ein Arbeiter mittelschwer verletzt.

Bei Schneidearbeiten an einem Baugitter rutscht ein Arbeiter in Baierberg ab und verletzt sich am Oberarm. Der Bauarbeiter wird ins Krankenhaus geflogen.