Baugebiet Oberfeld beschäftigt erneut den Eurasburger Gemeinderat

Plus Die Grünflächenplanung wird fortgeführt. Allerdings stellt sie die Verantwortlichen vor neue, unerwartete Probleme. Gute Nachrichten gibt es zum Spielplatz.

Das Neubaugebiet Oberfeld ist seit längerem Thema im Gemeinderat. In der Fortsetzung des im vergangenen Jahr getroffenen Beschlusses zur Begrünung und zur Schaffung eines Kinderspielplatzes erläuterte Hans Brugger vom gleichnamigen Aichacher Planungsbüro in der jüngsten Sitzung die vorgeschlagenen Änderungen.

Dem vorausgegangen waren Fragen und Wünsche der Anlieger; außerdem ging es um die Gegebenheiten nach der Verlegung von Gasleitungen. Für Erstaunen im Gremium sorgte die Feststellung, dass die Versorgungsleitungen durch die ausführende Firma nicht genauso, wie im Bebauungsplan verlangt, verlegt worden waren. Da die vorgeschriebenen 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten werden können, führt dies zu massiven Problemen bei der Baumbepflanzung. Der Einbau entsprechender Wurzelschutzplatten für die betreffenden 16 Bäume ist im Nachhinein aufgrund der bestehenden Fahrbahn nicht mehr möglich. Um der Ursache für diese Fehlverlegung auf den Grund zu gehen, wurde eine zügige Kontaktaufnahme mit der Baufirma beschlossen.