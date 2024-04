Eurasburg

Die Eurasburger Grundschule wird erweitert

Hell, praktisch und kompakt wird der Schulanbau an die Grundschule in Eurasburg sein. Im Juli ist Spatenstich.

Plus Eine Schule rüstet sich für die Zukunft: Nach der Vergrößerung des Kinderhauses steht das nächste große Bauprojekt der Gemeinde auf dem Plan.

Von Ines Schmitt

Zurzeit besuchen 123 Schüler in den Jahrgangsstufen eins bis vier die Eurasburger Grundschule. Nach Hochrechnungen werden es schon in zwei Jahren 153 Kinder sein, die am Ort unterrichtet werden. Auch aus dem Grund, dass ab 2026 die offene Ganztagsbetreuung eingeführt wird und dafür entsprechende Räume zur Verfügung stehen müssen, ist eine Schulerweiterung dringend notwendig. Architekt und Bürgermeister geben einen Überblick über das Projekt und den Zeitplan.

Bereits im Zuge des Rathaus-Neubaus hatte die Gemeinde gute Erfahrungen mit Architekturbüro Josef Obeser gemacht. Daher wird nun auf die bisherige sehr gute Zusammenarbeit aufgebaut und die Planung des Schulanbaus ebenfalls an Josef Obeser vergeben.

