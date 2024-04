Eurasburg

06:00 Uhr

Eurasburg investiert in die Schule und eine Dorfladenbox

So sieht die Dorfladenbox in Untermeitingen aus. Dort gibt es auf wenigen Quadratmetern ein breites Sortiment an Lebensmitteln. Auch Eurasburg möchte eine solche Box anschaffen.

Plus Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für das Jahr 2024. Eurasburg schafft es trotz einiger Großprojekte, weiterhin schuldenfrei zu bleiben.

Von Ines Schmitt

Kämmerin Claudia Nassl informierte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über die Haushaltssatzung 2024. Investieren will die Gemeinde in diesem Jahr vor allem in den Anbau an die Grundschule, das Baugebiet "Rehrosbach" und die Sanierung der Abwasser-Pumpstation Freienried, Hergertswiesen und Rehrosbach.

Wie berichtet, erweitert die Gemeinde aufgrund steigender Schülerzahlen ihr Schulhaus. Spatenstich soll im Juli sein, Fertigstellung Ende 2025. Veranschlagt sind insgesamt mindestens 2,5 Millionen Euro, wobei ein großer Teil über Fördermittel finanziert wird. Für den Erwerb einer Dorfladenbox werden die Kosten auf 60.000 Euro geschätzt und für den Umbau des Sparkassengebäudes, wo eine Praxis für Physiotherapie einziehen soll, sind rund 300.000 Euro angesetzt. Außerdem ist im Haushalt für den Katastrophenschutz zur Schaffung von Räumen mit unabhängiger Stromversorgung und der Möglichkeit der Versorgung der Bürger mit Essen und Wärme ein Betrag von 15.000 Euro eingeplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen