Eurasburger Waldstraße soll keine Rennstrecke werden

Plus Der Gemeinderat Eurasburg muss sich erneut mit dem Bebauungsplan befassen. Für die Zufahrt gibt es jetzt eine klare Regelung.

Zum wiederholten Male hatte sich der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan der Waldstraße zu beschäftigen. Bürgermeister Paul Reithmeir fasste die aktuelle Situation so zusammen: „Wir wollen keine Rennstrecke, sondern eine vernünftige Zufahrt für die Anlieger und mit der Wendestelle eine Umlenkmöglichkeit für Lkw und Einsatzfahrzeuge schaffen.“