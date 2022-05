Osterzopf und Marienkäfer-Glücksbringer für besondere Anlässe

Knapp 80 Backrezepte gibt es in unserer aktuellen Leserzeitschrift Zuckerguss. Gleich zwei davon hat eine Frau aus Freienried eingeschickt.

Osterzeit ist für viele Menschen Kuchenzeit. In der diesjährigen Frühjahrsausgabe des Zuckerguss-Magazins gibt es deshalb auch einige Rezepte passend zum Osterfest. Ein eigenes Kapitel gibt es zu Leckereien mit Eierlikör. Alle Rezepte kommen von backbegeisterten Leserinnen und Lesern unserer Zeitung. Eine von ihnen ist Rosmarie Gröninger aus Freienried, welche gleich zwei Gebäcke präsentiert.

Bereits zum dritten Mal darf Rosmarie Gröninger ihre Rezepte in der Backzeitschrift präsentieren. "Für das nächste Heft habe ich auch schon etwas eingereicht", sagt die Freienriederin. Während sie beruflich im Personalbereich arbeitet, ist das Backen ihre große Leidenschaft. Die Begeisterung dafür hat sie von ihrer Mutter. "Ich habe ihr damals immer beim Backen zugeschaut und irgendwann auch selbst mitgemacht", erzählt Gröninger.

Bei Familie Gröninger aus Freienried gibt es jedes Wochenende Kuchen

Heute zaubert sie daheim regelmäßig Kuchen und Torten auf den Tisch. "Kuchen gibt es bei uns eigentlich jedes Wochenende", berichtete die Hobby-Bäckerin. Das freut auch ihren Mann, der großer Fan ihrer Backkünste ist. "Am liebsten mag er Käsesahnetorte oder Donauwelle", sagt Gröninger. "Es war aber auch noch nie etwas Schlechtes dabei", ergänzt ihr Mann.

Alles Wichtige zur Backzeitschrift Zuckerguss 1 / 2 Zurück Vorwärts Inhalt Die Zuckerguss-Frühjahrsausgabe Nummer 25 enthält auf 84 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Rhabarber-Maracuja-Schnitten, Konfetti-Torte oder Himbeertörtchen – diesmal dreht sich alles um Frühlingskreationen. Von Kuchen und Torten bis hin zu kleinen Leckereien ist für jeden Geschmack und Anlass das Richtige dabei. Im diesjährigen Spezialkapitel erfahren Sie alles über Eierlikör sowie zahlreiche Rezeptideen rund um die goldgelbe Köstlichkeit.

Bezug Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline 0821/777 - 44 44.

Als Ausgleich zum Backen und Essen macht die Freienriederin auch Sport. Besonders gerne ist sie mit dem Fahrrad unterwegs. "Da sammelt sich mit der Zeit auch einiges an. Dann holt man sich ein Rennrad, ein Mountainbike, ein E-Bike... und dann hat man gleich vier Fahrräder in der Garage stehen", sagt Gröninger lachend.

Alle Rezepte werden niedergeschrieben und gesammelt

Eine richtige Sammlerin ist die Frau allerdings im kulinarischen Bereich. "Ich bewahre alle Rezepte auf. Ob Kochen oder Backen, ich schreibe alles auf", erzählt sie. Ganze neun Ordner hat sie bisher über die Jahre mit diversen Rezepten gefüllt. Trotz der Menge ist die Sammlung in den rosa Ordnern gut sortiert. Ein sorgfältig angelegtes Etikett zeigt an, ob es sich um Rezepte zum Backen, Kochen oder für spezielle Anlässe handelt. Unter ihren Dutzenden Backrezepten hat Gröninger keine Lieblinge. "Ich kann mich da nicht entscheiden. Bei jedem Rezept gibt es einfach immer etwas anderes, das einem schmeckt", findet sie. Nur Johannisbeeren möge sie nicht so gerne.

Wie ihre Mutter hat auch Rosmarie Gröninger ihr Händchen fürs Backen an ihre Tochter weitergegeben. "Da haben wir wohl die gleichen Gene", sagt die Hobbykonditorin schmunzelnd. Sie selbst hat beim Backen ein festes Vorgehen. "Ich achte schon immer darauf, mich an das Rezept zu halten. Experimentieren tu ich eher weniger", erklärt sie.

Die gebackenen Marienkäfer können selbst bemalt werden

Das erste von ihr eingesendete Rezept findet sich im Zuckerguss Magazin auf Seite 30: ein Osterzopf mit Mandel-Nougat-Füllung. Das zweite Rezept hat sie sich selbst ausgedacht. "Für Silvester wollte ich kleine Glücksbringer backen", erinnert sich Gröninger. Das Ergebnis waren rot-schwarz bemalte Marienkäfer, welche sich auf Seite 65 finden.