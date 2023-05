Eurasburg

11:50 Uhr

So geht in Eurasburg das Lernen der Zukunft

Plus An der Grundschule in Eurasburg wird ein neuer Medienraum eingeweiht. Warum Lehrer und Kinder ganz begeistert sind.

Von Ines Schmitt

Ein wichtiger Schritt in Richtung zukünftiges Lernen ist der moderne Medienraum, der jetzt im Rahmen eines Schulfestes an der Eurasburger Grundschule eingeweiht wurde. "Die Schulbücherei ist aus allen Nähten geplatzt und wir mussten uns etwas Neues überlegen", berichtet Rosmarie Süßmair-Kölbl. Gemeinsam mit der Leiterin der Schulbücherei, Anja Warnberger, und dem Kollegium wurde nach einer Lösung gesucht. Unterstützt von der Gemeinde und dem Schulverband hat es dann mehr als ein Jahr von den ersten Ideen bis zur Einweihung des Medienraumes gedauert. Ein Klassenraum musste dafür ausgeräumt und neu eingerichtet werden, das Ordnungssystem der Bücherei neu aufgestellt und die generellen Anforderungen für den Einsatz der neuen Medien abgeklärt werden.

Entstanden sind in gemeinschaftlicher Arbeit ein riesiges Bücherregal, ein Stufenpodest mit Sitzplätzen, zwei PC-Plätze und drei Lerninseln mit Arbeitstischen. Hier können sich die Kinder multimedial beschäftigen. Zur Verfügung stehen mehrere iPad, PC und natürlich viele Bücher. Ein Beamer vervollständigt das Angebot, sodass auch im Großformat Filme angeschaut werden können. "Gerade diese Mischung aus allen Bereichen ist für das Lernen wichtig", betont Süßmair-Kölbl, die mit der vierten Klasse am Schulfest die analogen und digitalen Möglichkeiten erstmalig nutzt. Den Schülern gefällt der Raum, was sich in der Begeisterung zeigt, mit der sie die multimediale Aufgabe zum Thema Astrid Lindgren lösen.

