Der Adventskalender 2022 der Lions Friedberg ist da

Der Adventskalender der Friedberger Lions ist heiß begehrt. Ab sofort ist die Auflage für 2022 zu haben.

Der neue Adventskalender Lions Friedberg ist da. Der Verkauf an den bekannten und auch neuen Verkaufsstellen wurde eingeläutet. Zusätzlich kann der Kalender an den Oktober-Samstagen vormittags direkt bei den Lionsfreunden an ihrem Stand mit der markanten roten Ape vor Sankt Jakob erworben werden.

Unverändert fünf Euro kostet dieser erneut von Anton Oberfrank gestaltete Adventskalender. Als Motiv dient eine Szene vor Sankt Stefan. 6500 Exemplare wollen die Lionsfreunde um Organisator Boris Aschenbrenner bis Ende November für einen guten Zweck verkaufen. Durch die Spenden aus der Friedberger Gewerbe- und Geschäftswelt reichen die Gewinnmöglichkeiten wieder vom Einkaufs-, Restaurant- oder Massagegutschein über tolle Sachpreise bis zum von der Stadtsparkasse gestifteten I-Pad.

Sonderpreis ist erneut die Tagesmiete eines großen Demmelmair-Busses im Wert von 600 Euro. Gewinnen sollen aber natürlich vor allem Sozialinstitutionen aus Friedberg und dem Altlandkreis. Wenn Mitte November wie in den Vorjahren „alle Kalender ausverkauft“ gemeldet werden kann, wird der Lions-Club einen Reingewinn von fast 30.000 Euro an diese Einrichtungen ausschütten können.

Hier gibt es den Friedberger Lions-Adventskalender 2022

Die Verkaufsstellen: Altstadt-Café Weißgerber, Friedberg; Augusta-Bank, Geschäftsstelle Friedberg; Friedberger Eisenhandlung Christian Kniess, Friedberg; Hofladen Wolf, Wulfertshausen; nice2taste, Augsburg-Lechhausen; Optik Sautter, Friedberg; Rosen Apotheke, Friedberg; Rothenberg Apotheke, Friedberg; Schneider Heim und Handwerk, Kissing; Schreibwaren Gerblinger, Friedberg; Stadtsparkasse Augsburg, Geschäftsstelle Friedberg-Mitte; Teegarten, Friedberg; Vitalis, Dasing; Ziegenaus Bennomühle, Friedberg; Zweiradspezialist Pfundmeir, Friedberg. (AZ)