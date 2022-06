Die Presley Family tanzt mit ihren Fans im Regen

Plus Die Presley Family gibt im Friedberger Schloss Coversongs aus den Glanzzeiten des Rock ’n’ Roll zum Besten. Die witzige Zeitreise begeistert – trotz des Wetters.

Die Presley Family halten zusammen, da kann auch ein Regenguss beim Konzert im Friedberger Schlosshof nicht schrecken. Im Gegenteil: Auch die 400 Leute im Publikum halten nicht nur tapfer durch, sondern haben Riesenspaß.