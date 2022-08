Pallottiner wollen den Aufbruch wagen

Festgottesdienst zur Amtseinführung in Friedberg: Warum sich Pater Markus Hau als neuer Provinzial auf kontroverse Diskussionen freut.

In einem festlichen Gottesdienst ist Pater Markus Hau in sein Amt als Provinzial der Pallottiner eingeführt worden. Hau, der früher Stadtpfarrer von Friedberg und seit 2017 Missionssekretär war, tritt die Nachfolge von Pater Helmut Scharler an, der nach neun Jahren turnusgemäß aus dem Amt scheidet.

"Habt Vertrauen": Unter dieses Motto stellte der neue Provinzial den Gottesdienst zur Amtseinführung. Im Evangelium war zuvor der Gang Jesu über das Wasser thematisiert worden, dem die Brotvermehrung und die Sturmstillung vorausging. "Ich lasse mir nicht einreden, dass das nur Geschichten sind", sagte Pater Markus Hau. "Jesus betone: Habt Vertrauen. Ich bin es." Daher wolle er diesen Tag mit den Wundern beginnen und nicht mit der Vorhersage, dass angesichts der Weltlage härtere Tage kommen werden.

Lob für die scheidenden Mitglieder der Provinzleitung

Im Rahmen des Festgottesdienstes verabschiedete Provinzial Markus Hau die scheidenden Mitglieder der Provinzleitung: Pater Dirk Gottwald sei es gewesen, der ruhig und klug als Moderator die Sitzungen der Provinzleitung geführt habe, so Hau. Pater Michael Pfenning habe als Vizeprovinzial die im Team mit dem Provinzial die Geschicke der Provinz geleitet, manch "heiße Eisen aus dem Feuer geholt" und die Mitbrüder unkonventionell und treu begleitet.

Und schließlich galt der Dank dem scheidenden Provinzial Pater Helmut Scharler, dem Markus Hau Muse, Entspannung und ein "Danklied" wünschte für die zwölf Jahre als Vizeprovinzial und Provinzial, in denen er mit Einsatz und Liebe oft bis in die Nacht für die Mitbrüder gearbeitet habe, sodass er am Ende alle Namen und Personen der internationalen Provinz kannte. Dank gebühre ihm aber vor allem für die visionäre Kraft, mit der er vieles ins Leben gerufen hat, wie die Interkulturalität und die neue Lebendigkeit an der Hochschule.

Die Jakob Players umrahmten den Festgottesdienst zur Amtseinführung des neuen Pallottinerprovinzials mit ihrer Musik. Foto: Andreas Schmidt



In diesem Sinne rief Provinzial Hau in dem Gottesdienst, der von den Jakob Players musikalisch begleitet wurde, dazu auf, dem Ruf Jesu zu folgen, die Netze neu auszuwerfen und Vertrauen zu schaffen. Dieses Vertrauen müsse aufgebaut werden zwischen Deutschland und Afrika, aber auch in den Ländern selbst. "Wir wollen Jesu Ruf folgen und nicht eng und klein werden", so Hau. "Wir brauchen dazu auch eine offene Diskussion", betonte der Provinzial und erklärte, dass er sich auch auf Kontroversen in der Provinzleitung freue. "Und wie geschehen die Wunder bei Jesus?", fragte Hau. "Sei still. Werde still", laute die Antwort. So könne der Aufbruch in der Provinz gelingen.

Die neue Provinzleitung

Die Provinzleitung wird von allen Mitbrüdern einer Provinz mit ewiger Profess für eine Periode von drei Jahren gewählt.