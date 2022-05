Mering macht zwei Fehler und verliert Spiel gegen Neuburg

Plus Zwei individuelle Fehler führen zur 1:2-Heimpleite der Meringer Landesliga-Fußballer gegen den VfR Neuburg. Die Schlussoffensive der Meringer bleibt ohne Erfolg.

Nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Folge wollte der SV Mering diesen Trend zuhause gegen den VfR Neuburg/Donau in der Fußball-Landesliga Südwest fortführen. Unter der Woche gab es für die Meringer ein 2:2 gegen den VfB Durach. Die Hoffnung, dass die Serie fortgesetzt werden könnte, erfüllte sich allerdings nicht. Diesmal unterlag der SV mit 1:2 Toren.