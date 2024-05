Josef Brustmann beim Montagsbrettl in Hattenhofen

Das sind die nächsten Programmpunkte in der Sommersaison.

Der Kabarettist Josef Brustmann gastiert mit seinem Programm "Das Leben ist kurz - kauf die roten Schuh", am kommenden Montag, 13. Mai, ab 20 Uhr im Gasthof Eberl in Hattenhofen.

Der Mensch zwischen Lebenslust, Kaufrausch, Vernunftsparen, Resignation, Klima- und Ökofußabdruck-Selbstbetrug - und dazwischen auch der arme Kabarettist Josef Brustmann, der schlauer sein sollte als sein Publikum, es aber nicht ist, dümmer sogar bisweilen, aber musik-gesangs-und humorbegabt wie es früher die Hofnarren und dummen Auguste auch waren, immer noch eine Lücke findend im Unglückszaun oder ein Stück Himmelblau im dunklen Wolkenwust, ein kleines Lächeln, einen krachenden Lacher, einen kleinen, spitzbübischen Trost, eine überraschende Rettung im Lebensschlamassel. So jedenfalls kündigen es die Organisatoren des Montagsbrettls für den Abend am kommenden Montag im Gasthof Eberl an. Beginn ist um 20 Uhr. Karten können unter www.montagsbrettl.de, info@montagsbrettl.de sowie unter 08202/8483 reserviert werden.

Weitere Veranstaltungen des Hörbacher Montagsbrettl

Dienstag, 4. Juni, 20 Uhr: Monika Drasch Quartett – "Auf der böhmischen Grenz" im Gasthof Eberl, Hattenhofen

Quartett – "Auf der böhmischen Grenz" im Eberl, Montag, 24. Juni, 20 Uhr: Andreas Martin Hofmeir – "Kein Aufwand! - Teil 2" im Gasthof Eberl, Hattenhofen

– "Kein Aufwand! - Teil 2" im Eberl, Samstag, 20. Juli, ab 18.30 Uhr: Sommerfest im Gasthof Frietinger, Luttenwang

Alle aktuellen Informationen wie immer unter www.montagsbrettl.de.