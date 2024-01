Straßensperrung wegen Löscharbeiten: Auto fängt Feuer

In Hofhegnenberg gerät ein Fahrzeug nach Motorproblemen in Brand. Die Feuerwehr löscht das Feuer. Der Schaden ist dennoch hoch.

In der Herzog-Wilhelm-Straße in Hofhegnenberggeriet am späten Donnerstagabend ein Auto in Brand. Das Fahrzeug der Marke Daimler-Chrysler hatte zuvor Motorprobleme und ließ sich nicht mehr starten. Einige Zeit später fing der Motorraum des Pkws Feuer und musste durch die freiwillige Feuerwehr Steindorf gelöscht werden.

Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich keiner in der Nähe des Fahrzeugs. Es wurde niemand verletzt, auch der 33-jährige Fahrer nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Es kam zu einer Sperrung der Straße während der Löscharbeiten. (AZ)