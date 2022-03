Abwechslungsreiche Vorstellung: Zirkus Mulan begeistert bei Premiere in Kissing

Pferde, Esel, Hunde - Zirkusdirektorin zeigt faszinierende Dressur-Nummern. Die Trapezkünstlerin und die Clowns des Zirkus Mulan sind bei den Kindern in Kissing die Favoriten.

Nach zwei Jahren ohne Veranstaltungen freuten sich viele Familien mit Kindern ganz besonders auf die Aufführung des Zirkus Mulan in Kissing. Die Zirkuskünstler jedenfalls lobten das tolle Publikum. Die Zuschauer spendeten nicht nur viel Beifall, sie besuchten auch die Tierschau und ließen ihre Kinder in der Pause auf den Ponys reiten. Nur so kann das Tierfutter von 600 Euro im Monat für die 30 Tiere finanziert werden. Nach fast zwei Jahren ohne Auftritte und Einnahmen ist Zirkusdirektorin Jacqueline Köllner mit ihrer 15-köpfigen Truppe sehr froh, dass der Zirkus Mulan wieder in Bayern gastieren kann. In Kissing ist er noch bis zum 27. März zu sehen.

Gespannt warteten die großen und kleinen Besucher mit Popcorntüten in den Händen auf den Anfang der Vorstellung, den Zirkusdirektorin Jacqueline Köllner mit ihrem schwarzen Andalusier machte. Sehr ansprechend war auch ihre Dressurnummer mit dem Friesen Mini und dem altdeutschen Minipony Maxi, die dem Publikum zeigten, wie man richtig rückwärts einparkt. Aus Portugal stammen die beiden braungrauen Esel Pinocchio und Geppetto, die wenig später ins Zelt rannten und das Publikum mit einem Knicks von der Absperrung herunter begrüßten. Vier verschieden große Hunde, die sogenannte Rasselbande, hatten einen Riesenspaß, durch Reifen zu springen, über ein Seil zu hüpfen oder durch die Beine ihrer Trainerin zu laufen.

Zirkus mit sehr jungen Artisten kommt bei Familien in Kissing gut an

Sven Richter war mit seinem vierjährigen Sohn Felix zum ersten Mal im Zirkus. „Wir wohnen gleich um die Ecke und waren schon vorbeigekommen, um die Kamele, Lamas und Ziegen zu streicheln“, erzählt der Vater. Es sei ein netter, kinderfreundlicher Zirkus mit sehr jungen Artisten und besonders für Familien zu empfehlen, sagte er. Sowohl dem Sohn als auch ihm gefiel die Nummer der 25-jährigen Ringtrapezkünstlerin Sabrina besonders gut. „Sie ist so mutig und sportlich“, meinte Felix.

Mit 13 Jahren übte sie diese Nummer zum ersten Mal, bevor sie sie zwei Jahre später dem Publikum erstmals präsentierte. Im Alter von sechs Jahren begann sie als Schlangenmädchen und zeigte diese Artistik 16 Jahre lang, bevor sie ihre Tochter Samira übernehmen wollte. „Eigentlich stammt unser Zirkus aus Wesel, aber in Bayern fühlen wir uns einfach am wohlsten. Wir wollen die Menschen für 90 Minuten aus ihrem Alltag holen und ihnen die Möglichkeit geben, sich wie Kinder oder Clowns zu fühlen“, verriet Sabrina. Sie erläuterte viele Nummern und dachte sich die lustigen Clownseinlagen mit Spaghetti und Bratkartoffel aus.

Manche Zuschauer kommen jede Woche in den Zirkus Mulan

Der 11-jährige Dominik zeigte stolz und fehlerfrei seine schwierige Akrobatiknummer mit einem Brett und einer Rolle. Sein 16-jähriger Bruder Jason faszinierte mit römischer Kraftbalance. Auf seinem Kinn balancierte er Werkzeug, bis zu drei Stühle mit einem Gewicht von 18 Kilo und zuletzt sogar eine Gartenbank. Die Zuschauer sahen auch Jonglage mit leuchtenden Bällen, Keulen oder brennenden Fackeln. Ganz besonders viel Applaus holte sich die jüngste, erst acht Jahre alte Artistin Samira mit ihrer beeindruckenden Kautschukakrobatik.

Waltraud Steinhart hatte es ihren zwei und fünf Jahre alten Enkelinnen Johanna und Magdalena versprochen, mit ihnen den Zirkus zu besuchen und ihnen auch die Tierschau und das Reiten spendiert. „Wir fanden die Clowns und die Pferde am besten“, resümierte sie. Bis aus Illertissen kamen Gisela und Ottmar Stude-Fries nach Kissing. Vor einem Jahr hatten sie Jacqueline Köllner mit dem Zirkus Mulan in ihrem Wohnort kennengelernt. Daraus entstand so eine gute Freundschaft, dass sie einmal in der Woche dem Zirkus nachreisen und sich das Programm ansehen. Sie wollen deshalb mit dem Urenkel noch einmal nach Kissing kommen.