Fahrzeug auf Supermarkt-Parkplatz in Kissing beschädigt

Unbekannter stößt beim Ausparken vermutlich mit der Anhängerkupplung gegen einen abgestellten Golf.

Am Samstag in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 11.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grünzweigstraße in Kissing ein blauer VW Golf beschädigt. Der Verursacher fuhr laut Polizei vermutlich rückwärts mit einer Anhängerkupplung gegen den vorderen Stoßfänger des geparkten VW Golf.

Polizei schätzt den Schaden auf 800 Euro

Dabei verursachte er einen Sachschaden von rund 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise.