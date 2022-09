Kissing

18:00 Uhr

In Kissing gibt es jetzt eine Sprechstunde des Seniorenbeauftragten

Plus Peter Wirtz ist seit Mai 2022 im Amt und will nun unbedingt näher an Kissings ältere Mitbürger rankommen. Das plant er für die Zukunft.

Ab sofort will der Kissinger Seniorenbeauftragte Peter Wirtz im Mehrgenerationenhaus Casa Cambio (MGH) eine regelmäßige Sprechstunde für Senioren abhalten. Der erste Termin ist am kommenden Donnerstag, 29. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr. Weitere Sprechstunden sind am 13. Oktober, 27. Oktober und 10. November zu den gleichen Zeiten geplant. Mit dem neuen Angebot möchte Peter Wirtz sein Ohr noch näher an den Bedürfnissen der Kissinger Seniorinnen und Senioren haben.

