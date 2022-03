Kissinger Grundschule bekommt erneut Auszeichnung als Umweltschule

Lebensnahe Projekte und ein eigener Urwald: Die Grundschule Kissing vermittelt umfassendes Wissen zum Naturschutz. Dafür wurde sie nun erneut ausgezeichnet.

Was ist biologische Vielfalt? Wie schützt man Igel im eigenen Garten, und welche Rolle spielen Wälder in der Klimakrise? Diesen Fragen gingen Schülerinnen und Schüler in Kissing in vielfältigen Projekten nach. Das dritte Schuljahr in Folge wurde die Grundschule der Gemeinde als Umweltschule in Europa und Internationale Nachhaltigkeitsschule zertifiziert.

Zum Erhalt dieser Auszeichnung führte die Schule Projekte zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz durch und vermittelte Wissen über globale Zusammenhänge und Herausforderungen an die Kinder - etwa über Klimawandel und Biodiversität. Verliehen wurde diese Ehrung vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

Die Kinder lernten, wie man Igel schützt

Im Rahmen des Themas "Biologische Vielfalt" hat die Schule ein Artenschutzprojekt zum Thema Igel in Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation AG Tierrechte, durchgeführt. Aus Vorträgen lernten die Kinder, dass massiver Insektenrückgang, aufgeräumte Gärten, Schottergärten, der Straßenverkehr, der Klimawandel und viele weitere Gefahren zu einem äußerst dramatischen Rückgang der Igelpopulation geführt haben. Sie erfuhren, dass Igel auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere stehen und Igel als Insektenfresser in vielfältiger Weise dringend unsere Unterstützung benötigen.

Wie man Igel schützt, lernten Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kissing. Foto: Jonas Walzberg, dpa (Symbolbild)

Die "Igelhilfe" wurde mittels weiterer Projekten in die Tat umgesetzt. Hierbei wurde die gesamte Schule aufgerufen, sich als Artenschützer zum Beispiel im eigenen Garten zu betätigen. Kinder lernten, dass Wohnsiedlungen als eine der letzten Rückzugsräume für viele heimische Arten ein großes Potenzial haben und zu wichtigen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen werden, wenn sie naturnah und vielfältig gestaltet sind. Dieser Aktion haben sich viele Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung ihrer Eltern engagiert gewidmet und viele Ideen des Projekts umgesetzt.

Grundschule Kissing vermittelt Wissen zum Klimaschutz

Ein weiteres Großprojekt unternahm die Grundschule Kissing zur Thematik "Maßnahmen zum Klimaschutz". Wie das konkret ablaufen kann, konnten die Kinder an einem nahezu schuleigenem Wald sehen. Die Grundschule beteiligte sich an einem Buchen-Urwaldprojekt und pachtete mit Unterstützung vieler Mitglieder der Schulfamilie eine Fläche des Buchenurwalds in Wershofen (Rheinland-Pfalz) in der Größe von 764 Quadratmeter für die kommenden 50 Jahre. Dadurch wird sichergestellt, dass die 160 bis 200 Jahre alten Bäume des Waldes weiterhin konsequent geschont werden, abgestorbene Bäume als Totholz im Wald verbleiben und sich das Urwaldniveau des Waldes weiterentwickelt.

Seltene Tierarten wie die Wildkatze könnten darin einen geeigneten Lebensraum finden. An diesem Beispiel haben die Kinder gelernt, dass die alten Wälder als wichtige Akteure im Klimageschehen nicht ersetzbar sind. Unbewirtschaftete Buchenwälder mit Bäumen im Alter von 160 Jahren und älter speichern langfristig große Mengen an Kohlenstoff, wohingegen bei bewirtschafteten Wäldern dieser Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre freigesetzt wird. Dass die Grundschule nun Pächterin von einem Stück Urwald ist, fanden die Schüler eine tolle Sache, und viele haben sich zum Ziel gesetzt, dieses Stück Urwald in nächster Zeit einmal zu besuchen - unter anderem in der Hoffnung, dort Wildkatzen und anderen seltenen Tieren zu begegnen.

In der vergangenen Woche haben Kinder aus der AG Natur und Umwelt stellvertretend für die gesamte Grundschule Kissing nun die für das Schuljahr 2020/2021 verliehene Flagge sowie die Urkunde, die als Umweltschule in Europa zertifiziert, entgegengenommen. (AZ)