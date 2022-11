Kissinger Römerstein wird wieder sichtbar gemacht

Der Hobbyhistoriker Heinz Schmidt kümmert sich um den Erhalt des Meilensteins, der an die durch Kissing führende Römerstraße erinnert.

Als "Arbeit an der Vergangenheit" bezeichnet Heinz Schmidt die Reinigung des Römersteins, der auf seine Initiative hin im August vor acht Jahren in Kissing an der B2 aufgestellt wurde. Zusammen mit seinem Sohn Holger Schmidt sorgte er nun bereits zum zweiten Mal für die Säuberung des steinernen Denkmals. Denn Kissings römische Vergangenheit liegt im am Herzen.

Vor zwei Jahren griffen die beiden schon einmal zu Wasser und Bürste, um die Nachbildung eines römischen Meilensteins von Saharastaub und Abgaspartikeln zu reinigen und auch die Inschrift wieder besser lesbar zu machen. "Die hier verlaufende Römerstraße aus der Zeit des Kaisers Augustus führte von Oberitalien über den Brenner nach Augsburg und weiter an die Donau", steht auf dem Jurakalkstein aus Solnhofen, der von der Firma Klaus GmbH & Co.KG gestiftet wurde.

Gedenkstein erinnert in Kissing an die alte Römerstraße

"Unsere wiederholte Reinigungsaktion ist eine gute Gelegenheit, den Römerstein mal wieder in den Blick zu rücken", findet Heinz Schmidt. Im August 2014 waren bei der feierlichen Aufstellung des Denkmals auch sein als Römer gekleideter Enkel und eine "Römerin" aus dem Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte, dem auch er angehört, anwesend. "Nun steht er also auf der alten Römerstraße, mitten in Kissing, sieben römische Meilen vor der Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum entfernt", hatte Heinz Schmidt voller Stolz in seiner damaligen Rede betont.

Der Kissinger Hobbyhistoriker Heinz Schmidt wünscht sich noch mehr Beachtung für den von ihm aufgestellten Meilenstein. Foto: Heinz Schmidt

579 Kilometer lang war die Trasse, die der Hobbyhistoriker in seiner Heimatgemeinde auch anhand von Luftbildaufnahmen genau lokalisieren konnte. Der Römerstein wurde direkt neben der Haltestelle "B2 Mitte" aufgestellt, an der der 103er-Bus aus Friedberg hält. "Ich hoffe, dass der ein oder andere beim Warten auf den Bus auch mal einen Blick auf den Meilenstein wirft", sagt Heinz Schmidt. Die Römerzeit in Kissing sei den meisten vermutlich nicht sehr präsent, vermutet er aber. Im Kissinger Heimatbuch von 1983 wurde der Verlauf der Römerstraße mitten durch das heutige Kissing zwar beschrieben, aber der Römerstein war zu dieser Zeit natürlich noch nicht gesetzt. "Aufgestellt 2000 Jahre nach vollendeter Regierungszeit des Kaisers Augustus", heißt es am Denkmal.

Historiker Heinz Schmidt infomiert gerne auch Schulklassen vor Ort

"Ich fände es sehr schön, wenn sich beispielsweise Schulklassen der Mittelschule am Ort die sich mit der Frühgeschichte beschäftigen, für den Römerstein interessieren", betont Heinz Schmidt. Gerne sei er bereit, dann vor Ort eine kleine Einführung zu geben. Es sei einfach eine Sache, die ihm sehr am Herzen liege. Mit seinem Campingbus schaffte er die Reinigungsutensilien und mehrere Liter Wasser heran. Die letzten zwei Jahre habe vor allem der Saharastaub dem Gedenkstein ordentlich zugesetzt. "Ich finde es aber sehr gut, dass er bisher weder besprüht noch beschädigt wurde", freut sich Schmidt.

Jedes Mal, wenn er mit dem Auto auf der B2 vorbeifahre, achte er darauf, in welchem Zustand der Stein sei, erzählt der Hobbyhistoriker. "Einmal habe ich bemerkt, dass eine Werbetafel des dahinterliegenden Ladengeschäfts den Stein verdeckt und dort darum gebeten, diese eine Meter weiter zurückzustellen." Anfangs seien viele vorbeifahrende Radfahrer stehen geblieben, um die Inschrift auf dem Stein sowie die danebenstehende Infotafel zu lesen. "Ich wünsche mir, dass der 2014 gesetzte Meilenstein zusammen mit der Infotafel viel Aufmerksamkeit erhält, einen Blick in die Vergangenheit gewährt und zu mehr Geschichtsbewusstsein in der Gemeinde führt."