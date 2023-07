Pflegestützpunkt: Ein Lotse durch den Pflegedschungel

Der Pflegestützpunkt mit drei Büros in Aichach, Friedberg und Mering ist nicht nur für Senioren eine gute Anlaufstelle. Das Angebot soll noch bekannter werden.

Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit tritt oft unvorhergesehen ein. Ein Schlaganfall, ein Unfall oder eine schwere Erkrankung können ein Leben entscheidend verändern. Aber auch eine fortschreitende Hilfsbedürftigkeit aufgrund des Alters kann die Betroffenen selbst und ihre Angehörigen vor große Herausforderungen stellen. Da kann es hilfreich sein, in einer Beratungsstelle zu erfahren, welche unterstützenden Angebote es gibt. Wer sich an den Pflegestützpunkt des Landkreises Aichach-Friedberg wendet, erhält umfassende Informationen und spart sich unter Umständen viele Wege. "Wir beraten zu allen Fragen der Pflege, über Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige, die Angebote der Altenhilfe im Landkreis, Finanzierungsfragen und zu Angelegenheiten der Pflegeversicherung", berichtet Ingrid Hafner-Eichner, Leiterin des Sachgebiets Altenhilfe beim Landratsamt Aichach-Friedberg.

Früher war der Stützpunkt unter dem Namen Fachstelle für pflegende Angehörige oder Seniorenberatung bekannt. Im Februar vergangenen Jahres erfolgte die Umwandlung zum Pflegestützpunkt mit anderer Struktur und Trägerschaft. Die Finanzierung dieser bayernweit eingeführten Pflegestützpunkte, die es in anderen Bundesländern schon länger gibt, erfolgt durch die Pflege- und Krankenkassen, die Landkreise und die Bezirke. Diese neutrale, unabhängige und kostenfreie Beratung zu allen Themen rund um die Pflege steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, egal ob sie gesetzlich oder privat versichert sind.

Pflegeberatung in Aichach, Friedberg und Mering

"Leider wissen die Leute oft nicht, dass es uns gibt, suchen sich mühsam ihre Informationen zusammen oder erfahren von manchen Hilfsangeboten nichts", hat Ina Albes festgestellt. Sie ist eine von drei Pflegeberaterinnen des Stützpunktes im Landkreis und für das Meringer Büro zuständig. Ihre Kollegin Kundry Stern ist Ansprechpartnerin im Büro Friedberg bei der Kfz-Zulassungsstelle in der Ludwigstraße 39 und Theresia Völkl ist in Aichach am Stadtplatz 28 anzutreffen.

Die drei Außenstellen sind ein weiterer Pluspunkt für Beratungssuchende, denen dadurch weite Wege erspart bleiben. Über die zentrale Rufnummer 08251/872233 ist die telefonische Erreichbarkeit zu den Bürozeiten von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr sichergestellt und Beratungstermine können vereinbart werden. "Wir sind bestens vernetzt und kennen auch die regionalen Angebote an den verschiedenen Wohnorten, die durch Ehrenamtlichendienste möglich sind."

Pflegebedürftige wollen zu Hause bleiben

Den Pflegestützpunkt noch bekannter zu machen, ist ein großes Anliegen der Beraterinnen. "Im Meringer Gesundheitszentrum stoßen immer wieder Senioren zufällig über die benachbarte Fußpflege-Praxis auf mich", berichtet Ina Albes. "Im Vergleich zu früher sind wir auch von der Stellenbesetzung her recht zukunftsorientiert aufgestellt, wie es der demografische Wandel erfordert", betont Ina Albes. Die meisten Pflegebedürftigen möchten auch mit körperlichen Beeinträchtigungen weiterhin in der eigenen Wohnung leben. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, wird von Familienangehörigen oft sehr viel Unterstützung geleistet. In einer Beratung können verschiedene Entlastungsmöglichkeiten erörtert werden. "Es wird dabei Wert auf Neutralität gelegt", sagt Kundry Stern, "die endgültige Entscheidung bleibt immer den Betroffenen selbst überlassen."

Nicht nur Senioren, auch Eltern mit pflegebedürftigen Kindern oder mitten im Leben verunglückte Personen erfahren Hilfe. Da die Pflegeversicherung sehr differenziert und aufgrund der vielen Reformen für den Laien schwer zu durchschauen ist, übernimmt die Beratungsstelle eine Art Lotsenfunktion bei den verschiedenen gesetzlichen Regelungen. Eine gute Zusammenarbeit besteht auch mit dem Bezirk von Schwaben, der in allen drei Büros Sprechtage abhält. "Die Beratung für Sozialhilfe ist für Betroffene eine Riesenerleichterung, wenn zum Beispiel die Leistungen der Pflegekasse und das eigene Einkommen und Vermögen zur Finanzierung eines Heimplatzes nicht ausreichen", wissen die drei Beraterinnen.

Das bietet der Pflegestützpunkt an Informationen

Auf Wunsch bereiten sie auch Antragsteller zur Einstufung in einen Pflegegrad auf den Besuch des Medizinischen Diensts der Krankenkassen (MDK) vor. "Zudem haben wir für jedes Thema ein Infoblatt, viermal jährlich gibt es auch einen Newsletter mit aktuellen Themen rund um die Pflege." Immer wieder werden auch Informationsveranstaltungen abgehalten, wie kürzlich der Vortrag unter dem Titel "Plötzlich pflegebedürftig. Was tun?", den der Pflegestützpunkt in Zusammenarbeit mit der AOK in Aichach anbot.