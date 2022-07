Merching

vor 32 Min.

Beschwingte Töne bei der Sommerserenade am Mandichosee

Freuten sich bei der Serenade am Mandichosee über eine Traumkulisse und ein begeistertes Publikum: die Men in Blech.

Plus Gut 500 Personen genießen am Mandichosee mit den Men in Blech und ihren Gästen eine besonders abwechslungsreiche Sommerserenade mit „Poetry meets Brass“.

Von Christina Riedmann-Pooch

Musikalisch beschwingte Leichtigkeit, nachdenklicher Tiefgang, bitterböser Humor und frecher Hip Hop vor einer Traumkulisse – ja, wer bei dieser Sommerserenade am Mandichosee 2022 nicht dabei war, hat tatsächlich etwas verpasst: Bürgermeister Helmut Luichtl konnte vor der traumhaften Kulisse des Sees die Men in Blech vor einem 500 Personen starken bestens gelaunten Publikum begrüßen.

