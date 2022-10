Musikverein Merching füllt die komplette Mehrzweckhalle

Polka, "Tanz der Vampire" - der Merchinger Verein bot am vergangenen Wochenende ein einmaliges Konzert mit abwechslungsreichem Programm.

Schon bevor der erste Ton überhaupt angespielt war, bekam der Musikverein Merching ein überwältigendes Kompliment von seinen Zuhörerinnen und Zuhörern: Bis auf den letzten Platz war die Mehrzweckhalle trotz goldenem Oktobersonnenschein besetzt. Musiker und Publikum gleichermaßen in freudiger Erwartung - denn das letzte Konzert im Pfarrgarten lag pandemiebedingt ein gutes Jahr zurück.

Mit einem herbstlichen Gedicht lud Vorsitzende Hannah Hintersberger, die als Moderatorin mit sehr gelungenen Beiträgen überzeugte, alle ein, die bunten Farben des Herbstes, die Vielfalt der Jahreszeit mit den letzten frischen Blumen und schönen Erinnerungen zu genießen.

Auch "Tanz der Vampire" stand auf dem Merchinger Programm

Gewohnt souverän gab Dirigentin Franziska Beyerlein den Einsatz und sofort hatten die Musiker mit der schwungvollen, fröhlichen Ritsch-Ratsch-Polka einen Draht zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, unter denen neben den Merchinger Ehrengästen auch Musikerinnen und Musiker aus Großaitingen waren. Mit viel Gefühl auf ihren Instrumenten beim Stück "Bohemian Lovers" zeigten insbesondere die Solisten Johannes Janson (Trompete) und Zweiter Bürgermeister Markus Storch (Tenorhorn) die romantische Seite des Herbstes, die ihnen begeisterte Bravo-Rufe bescherte.

Doch dann - das blutrote Licht der Bühnenbeleuchtung ließ keinen Zweifel - wurde es neben aller Romantik mit dem sehr abwechslungsreichen Tanz der Vampire-Medley auch ordentlich gruselig. Sehr fröhlich und übrigens nicht nur hörens-, sondern sehenswert zeigten die Musiker mit dem Sandpaper-Ballett, dass sie handwerklich mit dem Schleifpapier einiges drauf haben.

Die Auswahl der Arrangements des Konzerts in Merching war abwechslungsreich

Böhmisch-traditionell wurde es noch einmal mit dem Astronauten-Marsch. Hintersberger mutmaßte mit einem Augenzwinkern, der Marsch hieße wohl deshalb so, weil die Klarinetten schwindelerregende Höhen und die Trompeten einen furiosen Start zeigen müssten. Mit dem melancholisch-schwelgendem Walzer Nummer 2 von Schostakovich und dem geheimnisvoll-düsteren "Phantom der Oper" wäre das offizielle Programm nach einem temperamentvollen Klezmerreigen zu Ende gewesen.

Doch erst nach einem Geburtstagsständchen für den Solotrompeter, einem musikalischen "Vielen Dank für die Blumen" und dem in Merching beliebten Radetzkymarsch ging die durchwegs gelungene Matinee zu Ende: Der Zeitrahmen war perfekt gewählt, bei der Auswahl der Arrangements bewiesen die Verantwortlichen ein glückliches, abwechslungsreiches Händchen. Das Publikum war sich einig: "ein perfektes Konzert an einem Sonntagnachmittag" und "schon lange nicht mehr so Schönes gehört".