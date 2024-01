Merching

Nach 50 Jahren hat der Frauenbund Merching noch viel Energie

Plus Der Merchinger Frauenbund veranstaltete ein Jubiläumsfest zusammen mit dem Chor Alondra und zahlreichen Gästen im Pfarrsaal in Merching.

Von Christina Riedmann-Pooch

Vor 50 Jahren hatte sich eine Gruppe Merchinger Frauen gefunden. Ihr Dankesgottesdienst mit Pfarrer Xavier, den Lioba Krämer und Andreas Heim gefühlvoll umrahmten, gab es einen Rückblick des Vorstandsteams auf den zurückgelegten Weg, den sie gemeinsam gegangen waren. Fehlen durfte dabei nicht eine liebevolle Erinnerung an die verstorbenen Mitglieder und auch ein hoffnungsfroher Blick in die Zukunft.

Viele Vertreterinnen der Zweigstellen des Frauenbundes, wie Johanna Küchle aus Dasig, kamen zum Fest. Foto: Christina Riedmann-pooch

Powerfrauen aus Merching mit vielseitigem Programm

Gekommen waren neben vielen Merchinger Gästen aus Politik und Pfarreiengemeinschaft zahlreiche befreundete Vertreter der umliegenden Zweigstellen des Frauenbundes. Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte Vorsitzende Gerti Wiedemann gut 100 Gäste und Mitglieder im Pfarrsaal. Sie gab ihre große Begeisterung für die Gemeinschaft im Frauenbund wieder: Die Frauen im Alter von 30 bis 90 Jahren seien Powerfrauen, die mit ihrem unaufgeregten, leisen, sozialen Engagement so viel bewegten. Neben der starken Gemeinschaft schätzt sie auch die Spiritualität, die gelebt werde. Begeisternd findet sie immer wieder die Kreativität der Gruppe, deren Ideen nie ausgehen – wie zuletzt der in Kürze angebotene Schafkopfkurs, der von Mitglied Kerstin Mayer angedacht und mit einer überwältigenden Resonanz angenommen wurde.

