Bei der Marionettenbühne macht ein Kater seinen Besitzer reich

Die Puppenspieler in Mering bringen einen Märchenklassiker auf die Bühne und widmen die Premiere dem verstorbenen Mitglied Max Eder.

Spannend, keine Minute langweilig und gleichzeitig humorvoll war die Neuinszenierung des Grimmschen Märchens "Der gestiefelte Kater" der Meringer Marionettenbühne. Viele Kinder genossen alleine oder in Begleitung ihrer Eltern die Premiere. Nach der Aufführung konnten sie der Marionette des Katers am Ausgang noch Adieu sagen und erhielten eine weiße Maus zum Naschen. Vor allem der Sprecher des Katers, Wolfgang Günthel, freute sich, dass ein so kleines Tier in dem Stück so groß rauskommen kann.

Der Leiter der Marionettenbühne, Gottfried Wohlmuth, begrüßte die Besucherinnen und Besucher und einige Ehrengäste nach zwei Jahren Corona-Pause zur Premiere. Diese war dem vor Kurzem verstorbenen Mitglied Max Eder gewidmet, der sich immer leidenschaftlich um den Auf- und Abbau der Bühne gekümmert hatte. "In der Pandemie entstanden bei uns personelle Probleme, sodass die Vormittagsveranstaltungen nicht mehr stattfinden können.

Marionettenbühne in Mering sucht Puppenspieler

Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer ja Lust, bei uns mitzumachen", ermunterte Wohlmuth die Besucher. Er dankte der Gemeinde Mering für die neue Fluchttreppe, die der Marionettenbühne mehr Sicherheit gebe. Sabine Amann begleitete die Pausen, die durch den Umbau entstanden, mit einem passenden Volkslied und einem Landler auf dem Hackbrett.

Wolfgang Günthel, der die Rolle des gestiefelten Katers als Sprecher übernahm, freute sich, den kleinen Star des Stückes nach der Aufführung auf dem Arm halten zu dürfen. Foto: Heike Scherer

Die Geschichte des Abends ist vielen bekannt: Während der älteste Sohn nach dem Tod des Müllers die Mühle erbt, der zweite den Esel erhält, bleibt für den Jüngsten nur der Kater übrig. Auch wenn ihn der Esel mit seinen roten Stiefeln auslacht, verspricht der Kater, dass er seinem Besitzer damit zu Reichtum und Glück verhelfen könne.

Gespannt war Madeleine Schatzer, die mit ihrer Oma Gertrud Trübenbach zum zweiten Mal in der Marionettenbühne war. Sie hatte das Stück zwar vor etlichen Jahren mit ihrer Mutter gelesen, wusste aber nicht mehr, wie es ausgehen wird. "Die Aufführung gefällt mir sehr gut", verriet sie. Dasselbe sagten die sechsjährigen Freundinnen Lissi und Sophia, die zum ersten Mal eine Aufführung der Marionettenbühne sahen. Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger aus Aichach fand, dass die Rolle des Katers sehr glaubwürdig gesprochen sei. "Eine Einzigartigkeit für Mering ist diese Bühne und sie kann mit der Puppenkiste Augsburg gut mithalten. Ich bin sehr begeistert", sagte Pfarrer Florian Markter.

Inszenierung in Mering ist dank zweier Bühnen besonders kurzweilig

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie der gestiefelte Kater für den König im Wald Rebhühner einfing, seinem Besitzer zu neuer Kleidung verhalf und ihn fortan den "Grafen von und zu" nennt. Besonders spannend wird es, als die Prinzessin vom großen und mächtigen Zauberer in einen Raben verwandelt wird. Wie der schlaue Kater die Prinzessin rettet und seinen Herrn zum Nachfolger des Königs macht und selbst erster Minister wird, erleben die Besucherinnen und Besucher in einer spannenden und kurzweiligen Inszenierung, bei der so manches Kind den Kater mit Zurufen anfeuerte.

Als Besonderheit der Meringer Marionettenbühne wird nicht nur die Haupt-, sondern auch eine kleinere Nebenbühne bespielt. Das verkürzt die Umbaupausen und macht die Inszenierungen besonders kurzweilig. Die herrlichen Bühnenbilder mit See und Wald im abendlichen Sonnenlicht wie auch mit der Mühle wurden alle vom Gründer Martin Schallermeir geschaffen.

Karten für die nächsten Aufführungen an den Samstagen und Sonntagen bis Ende November können auch über die Homepage www.volksbuehne-mering.de bestellt werden. Das Stück wird gespielt am 29. und 30. Oktober um 15 Uhr, am 5. und 6. November um 15 und 17 Uhr, am 12. und 13. November um 15 und 17 Uhr, am 19. und 20. November um 15 und 17 Uhr und am 26. November um 15 Uhr. Der Preis liegt unverändert bei 3,50 Euro pro Person. Erwachsene müssen während der Vorstellung eine Maske tragen.