Die Welt ist wieder zu Gast in Mering

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet der Verein Internationale Kultur Mering sein achtes internationales Festival. Höhepunkt wird die Modenschau "Africa's Calling" sein.

Zwei Jahre hatten die Mitglieder schon geplant, aber mussten ihr Festival im Jahr 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig absagen. Jetzt ist es am 21. Mai endlich wieder soweit. Die Besucher können sich auf ein vielseitiges und spannendes Programm in der Mehrzweckhalle Mering freuen, das die Vereinsvorsitzende Maureen Lermer gemeinsam mit ihren Mitgliedern zusammengestellt hat.

Neu ist in diesem Jahr ein Kinderprogramm, das im nahegelegenen Lippgarten für Kinder ab 9 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff Mering stattfinden wird. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Getränken aller Art und internationalen Speisen gesorgt.

IKM in Mering: Tänze aus vielen Regionen

Nach der Begrüßung durch den Verein Internationale Kultur Mering (IKM) und "Mering ist bunt" um 15 Uhr wird Bürgermeister Florian Mayer sein Grußwort an die Gäste richten, die nicht nur aus Mering, Augsburg und München, sondern auch aus vielen anderen Städten in die Marktgemeinde kommen.

Die Kissinger Tanzschule Effekt eröffnet mit ihren zwei jungen Tanzgruppen "Sweet Devils" und "Young Chicken Crew" den Nachmittag, bevor die Tanzschule "Alisa" aus Augsburg Folklore aus mehreren Nationen zeigen wird. Später erleben die Gäste die peruanische Tänzerin Celia Mercedes Vila Castra, die die "Marinera", Folklore von der Pazifikküste, zeigt und die Bauch- und Bollywoodtänzerin Jaria aus Augsburg. Zum zweiten Mal kommt die kubanische Truppe "Baila Bavaria" aus Augsburg und möchte mit heißen Salsa-Rhythmen die Besucher auch zum Mittanzen animieren.

Sängerin Nota aus der Ukraine ist auch dabei

Musikalisch gesehen, startet es mit dem Rock Trio "AERBE" aus Augsburg, Musiker Zhuo aus Kissing wird Stücke am Klavier präsentieren. Außerdem können die Gäste das afrikanische Instrument Cora mit Mjalauso aus Gambia und auch traditionelle koreanische Trommeln erleben. Zur Musik von "Paddys Garden" sehen sie den Tanz der irischen Tanzgruppe "Moments of Celtic Energy". Malaika Lermer wird diesmal nur ihre eigenen Stücke mit Gitarrenbegleitung zum Besten geben. Bevor lateinamerikanische Musik vom Duo "Humo Latino" und der Band "EDU and Friends" zu hören ist, möchte die Sängerin Nota aus der Ukraine Lieder aus ihrer Heimat vortragen.

Ein Höhepunkt wird wie schon bei den früheren Festivals die Modenschau mit den neuesten Kreationen von "Ndemela's 2022" sein, die Designerin Maureen Lermer dieses Mal unter den Titel "Africa's Calling" stellt. An einem Stand können später die Unikate gekauft werden, ebenso eigene Bücher und Bilder von Mitgliedern. Aus Bad Camberg reist der Künstler Rudolf Petzinger an, dessen Werke "GLOBART" die Wände der Mehrzweckhalle schmücken werden. Wie jedes Jahr wird der Verein IKM den Einnahmenüberschuss an eine soziale Einrichtung in Mering spenden. Da die Tafel Mering derzeit sehr viele Lebensmittel zukaufen muss, soll sie dieses Jahr das Geld erhalten.

Termine Das Programm des Festivals dauert von 15 bis 19.30 Uhr. Danach wird noch mit DJ Sheriff aus Sansibar bis 22 Uhr getanzt. Einlass ist schon ab 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder bis 13 Jahre sind frei.