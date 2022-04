Mering

05:55 Uhr

Merings neuer Hort ist ganz auf Kinder zugeschnitten

Beim Hort an der Klostergasse schreiten die Arbeiten gut voran. Im September soll die Einrichtung in den Neubau umziehen können.

Plus Der Eröffnungstermin für den neuen Hort an der Meringer Klostergasse rückt immer näher. Damit er mit Leben gefüllt wird, braucht es leidenschaftliche Pädagogen.

Von Michael Eichhammer

"Alte Burg" – das klingt wie eine augenzwinkernde Verunglimpfung, wenn man das Gebäude in der Meringer Klostergasse kritisch betrachtet, welches als Hort dient. Dieses ist spürbar in die Jahre gekommen: "Das Gebäude ist uralt, das geht nicht mehr", so das Fazit von Jaromir Prochazka, Vorsitzender des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Mering. Die AWO ist Betreiber des Horts. "Die Notwendigkeit für eine Sanierung hatte die Gemeinde schon vor Jahren auf dem Schirm, doch war aus finanziellen Gründen noch nichts vorangekommen", berichtet Merings Bürgermeister Florian Mayer.

