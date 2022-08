"Mörderisches Mering": Bücherei bereitet große Krimi-Lesung vor

Unter dem Motto "Mörderisches Mering" findet im September eine Krimilesung mit vier Autorinnen statt. Namhafte Schriftstellerinnen sind dabei.

Noch ein wenig Gänsehaut gefällig nach einem heißen Sommer? Die Möglichkeit dazu, sich zu gruseln, aber auf jeden Fall unterhalten zu lassen, gibt es am letzten Feirentag vor Schulbeginn. Denn zum Abschluss der großen Ferien bietet die Meringer Bücherei am Montag, 12. September um 19.30 Uhr eine Krimi-Lesung mit vier herausragenden Autorinnen. Die Bücherei steckt mitten in den Vorbereitungen.

Krimi-Lesung in der Meringer Bücherei

Unter dem Motto "Mörderisches Mering" lesen Stefanie Gregg, Elke Pistor, Manuela Obermeier und Angela Eßer aus ihren aktuellen Büchern. Dass gleich mehrere Schriftstellerinnen für diesen Krimiabend den Weg nach Mering finden, ist Angela Eßer zu verdanken. Die in Merching wohnende Autorin von Kurz-Krimis und Herausgeberin von Krimianthologien war langjährige Sprecherin des Syndikats, einer Vereinigung von Krimiautorinnen und -autoren. Sie machte Büchereileiterin Christine Hieke auf das Förderprogramm "Neustart Kultur" aufmerksam, mit dem die Bundesregierung seit Sommer 2020 Mittel zu Verfügung stellt, um den von der Corona-Pandemie gebeutelten Kulturbetrieb und die kulturelle Infrastruktur dauerhaft zu erhalten.

Aus diesem wenig bekannten Fördertopf können Autorenhonorare und Reisekosten finanziert werden. So hat auch ein Ort wie Mering die Möglichkeit, wirklich bekannte Autorinnen und Autoren herzuholen. Angela Eßer unterstützte die Büchereileiterin nicht nur beim Förderantrag, sondern ließ auch ihre guten Kontakte in der Literaturszene spielen, um interessante Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach Mering zu bringen. "Meine Devise ist, warum denn in die Ferne schweifen, wenn auch zu uns nach Mering großartige Autorinnen und Autoren kommen können", sagte die letztjährige Ehrenglauser-Preisträgerin.

Die lokale Autorin Angela Eßer hilft auch bei der Organisation

Wer Angela Eßer aus Veranstaltungen im Großraum München und Augsburg und darüber hinaus kennt, der weiß, dass es bei ihr immer kriminell, gruselig und finsterbös zugeht. "Finsterböses Bayern" ist dann auch der Titel ihrer Anthologie, aus der die Initiatorin des Krimiabends auch selbst vorlesen wird. Enthalten sind 25 Kriminalgeschichten von in Bayern geborenen oder dort lebenden Krimiautoren. Bei der Kurzgeschichtensammlung handelt es sich zudem um ein karitatives Projekt, dessen Reinerlös an den Bayerischen Hospiz- und Palliativverband geht.

An Angela Eßers Seite tritt bei der Meringer Veranstaltung noch eine weitere lokale Autorin, denn Manuela Obermeier lebt in Moorenweis. Die gebürtige Münchnerin ging als eine der ersten Frauen in Bayern zum uniformierten Dienst der Polizei und kann aus eigener Erfahrung Kriminelles berichten. In Mering will sie aus ihrem Kurzkrimi "Öha" lesen. Den dunklen Seiten des Lebens hat sich auch Elke Pistor gewidmet, die aufgrund guter Kontakte zu Angela Eßer den Weg von Köln nach Mering auf sich nimmt. Die Autorin, Publizistin und Medien-Dozentin schreibt Krimis mit Herz und Humor und liest aus ihrem neuesten Kriminalroman "Tide, Tod und Tüdelkram".

Die vierte im Bunde für einen Abend voller unterhaltsamer Frauenpower ist Stefanie Gregg aus München. Bevor sie das Bücherschreiben für sich entdeckte, war sie in vielerlei Bereichen beruflich unterwegs. Auch sie schreibt Kriminalromane. Nach Mering bringt sie jedoch ihren aktuellen Roman "Nebelkinder" mit, der sich mit der Generation der Kriegsenkel befasst, die längst nichts mehr mit dem Krieg zu tun hat und dennoch so viel auf den Schultern trägt. "Das wird ein spannender Abend", freut sich Christine Hieke. Seit sie im Mai die Leitung der Meringer Bücherei übernommen hat, wurden bereits einige Veranstaltungen wie Vorträge und aktuell die Vorlesestunden für Kinder in den Räumen in der Bachstraße 1 abgehalten. Aber eine richtig große Veranstaltung unter ihrer Regie gab es bislang noch nicht. "Wir hoffen deshalb auf viele Besucher, die wir in der Pause auch gerne mit Getränken verköstigen", betont Christine Hieke. Der Eintritt zu der Krimi-Lesung ist frei.