In Mering eröffnet eine neue Tierarztpraxis

In dem früheren Postgebäude in Mering eröffnet eine neue Kleintierpraxis. Die Tierärztin setzt bei den Tieren bei Bedarf auch Akupunktur ein.

Ein Rottweiler ist der nächste Patient in Monika Nitschkes Kleintierpraxis. Sie bittet die Tierbesitzerin, mit ihm in das helle Behandlungszimmer zu kommen. Mitte Juli eröffnete Tierärztin Monika Nitschke aus Oberumbach ihre neue Kleintierpraxis in der Bahnhofstraße 5 in Mering. Nach freiwilligen Praktika als Schülerin entschied sie sich bereits im Alter von elf Jahren für diesen Beruf. Mittlerweile ist sie 22 Jahre als Tierärztin im Einsatz und freut sich auf die Arbeit in Mering. Monika Nitschke war früher schon in der Gemeinde tätig gewesen und hatte beschlossen, an ihren früheren Arbeitsort zurückzukehren, an dem sie gute Erfahrungen gemacht und mit freundlichen Menschen zusammengearbeitet hatte. Unterstützt wird sie von ihrer Tierarzthelferin Sonja Weber aus Althegnenberg.

Tierärztin in Mering setzt auch Akupunktur bei Tieren ein

In der Praxis bietet Nitzschke eine Vielfalt an Leistungen, etwa Impfungen, Gesundheitschecks, Einsetzen von Mikrochips, Operationen und Kastrationen, Behandlung von Infektionskrankheiten, Ultraschall und Dermatologie. Monika Nitschke setzt ein digitales Röntgenverfahren ein, um eine schnelle Diagnose für die kranken Vierbeiner – Hund, Katze, Hamster, Hase, Meerschweinchen - zu haben. In ihrem eigenen Notfalllabor führt sie auch Untersuchungen von Urin und Kot durch. Bei bestimmten Schmerzzuständen versucht sie, anstelle von Tabletten eine Erleichterung durch Akupunktur zu erzielen. Um lange Wartezeiten in dem kleinen Wartebereich zu vermeiden, wird um Terminvereinbarung gebeten.

Info: Die Kleintierpraxis Dr. med. vet. Monika Nitschke befindet sich in der Bahnhofstraße 5 in Mering. Telefon 08233/7971719.