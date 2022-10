Polizei hält betrunkenen Autofahrer in Mering auf

Die Polizei kontrollierte in der Dienstagnacht einen 37-jährigen Autofahrer- und nahm ihm seinen Führerschein ab. Der Mann war mit 1,3 Promille unterwegs.

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 37-jähriger Autofahrer in Mering. Die Polizei hatte den Mann am Dienstag, 4. Oktober, um 1 Uhr nachts in der Hörmannsberger Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Nach Informationen der Polizei ergab der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille.

Der 37-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren, die Polizisten nahmen ihm seinen Führerschein ab und übergaben die Fahrzeugschlüssel an die Lebensgefährtin des Mannes. Im Anschluss ordneten sie eine Blutentnahme im Krankenhaus Friedberg an. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)