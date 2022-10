Mering

Rekordbeteiligung beim 25. Meringer Marktlauf

Plus Zum Jubiläum der Marktgemeinde führt die Strecke erstmals mitten durch den Ort. Und dieses Mal stammt auch der Gewinner aus Mering.

Von Brigitte Glas

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte Tho­mas Schnitzler zur Begrüßung der zahl­reichen Läufer am Meringer Badan­ger. 220 Sportler, so viele wie noch nie, wollten zum Jubilä­um des Me­rin­ger Marktlaufes star­ten. Und zum ersten Mal nach 25 Jahren führte die Laufstrecke mit­ten durch die Markt­gemeinde. Das Wetter spielte auch noch mit. Hat­te es morgens noch wie aus Kübeln gegossen, blieb es zum Start und während des Laufs tro­cken, und zur Siegerehrung war so­gar der ei­ne oder andere Sonnen­strahl zu sehen. Und dann kam die große Überraschung: Den Jubilä­ums­lauf zur 1000-Jahr-Feier von Mering ge­wann ein Meringer.

