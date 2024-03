Sozialstation pflegte die Eltern: Ehepaar spendet 3.000 Euro

Marianne und Georg Huber feierten beide in einem Monat ihren 70. Geburtstag. Als Geschenk wünschten sie sich Geld für die Ambulante.

140 Lebensjahre gab es für Marianne und Georg Huber zu feiern, denn das Ehepaar konnte seine beiden 70. Geburtstage kurz hintereinander im gleichen Monat begehen. „Unseren Gästen hatten wir anheimgestellt, statt Geschenken eine Spende für die Ambulante dazulassen“, berichteten sie. Dieses Angebot wurde von den Gratulanten reichlich genutzt und so kam ein stattlicher Geldbetrag zusammen, den die beiden Jubilare auf 3.000 Euro aufstockten.

„Es war uns ein Anliegen, die Ambulante für ihre so hilfreiche und vielfältige Tätigkeit zu unterstützen“, betonten die Hubers, als sie nun die Geldspende an den Förderverein überreichten. Hierbei konnten sie aus eigener Erfahrung sprechen, denn die Mütter beider Eheleute, Therese Huber in Eresried und Anna Pietschmann in Merching , waren vom Team der Meringer Sozialstation gepflegt worden.

Die Mütter des Ehepaars Huber waren in der Sozialstation Mering gut versorgt

„Wir erinnern uns gern an die gute und menschliche Versorgung unserer Mütter“, kommentierten sie die Scheckübergabe an die beiden zweiten Vorstände Horst Hartmann und Karl-Heinz Brunner. Auch Pfarrer Florian Markter ließ es sich in seiner Eigenschaft als erster Vorsitzender der Ambulanten nicht nehmen, beim Empfang der großzügigen Spende dabei zu sein und sprach seinen herzlichen Dank aus.

Der Geldbetrag kommt in den Pool für eine größere Anschaffung, die die Ambulante für die Caritas-Sozialstation finanzieren möchte. Beschafft werden soll eine elektronische Schlüsselbox zur sicheren Aufbewahrung und flexiblen Verwaltung der zahlreichen Patientenschlüssel, deren Kosten im fünfstelligen Bereich liegt.