Start für Vollsperrung der Meringer Ortsmitte verschiebt sich

Die Marktgemeinde Mering hat viel vor. Bald sollte der Glasfaserausbau in der Ortsmitte losgehen. Doch der Start verzögert sich.

Der Glasfaserausbau im Bereich der Meringer Ortsmitte und die damit einhergehende Vollsperrung starten später als geplant. Ursprünglich sollte es am Montag, 11. März 2024, losgehen, doch das lässt sich nach Rücksprache mit der ausführenden Firma nicht halten, teilt die Marktgemeinde mit. Der aktuell geplante Beginn erfolgt nun erst in der 13. Kalenderwoche, also frühestens ab dem 25. März 2024.

Unberührt davon bleibt die Nutzung der Ersatzbushaltestellen ab dem 10. März 2024 bis zum Ende des Jahres. Eine Verschiebung dieses Termins ist aus Gründen der Planbarkeit und Verbindlichkeit nicht möglich. Schulen und Busunternehmen sind informiert. (AZ)

