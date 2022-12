72-Jährige rutscht auf Glatteis aus und bricht sich den Arm

Eine Frau stürzt in Mittelstetten (Landkreis Fürstenfeldbruck) und muss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ursache ist der vereiste Boden.

Eine 72-Jährige war am Dienstag gegen 13.50 Uhr in der Muthilostraße in Mittelstetten (Landkreis Fürstenfeldbruck) unterwegs. Dort rutschte sie auf Glatteis aus. Bei dem Sturz brach die Frau sich den Arm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)