Gartenbauverein Rederzhausen stellt sich neu auf

Josefa Demmel folgt auf Erich Schrupp als Vorsitzende. Das Leitungsgremium ist deutlich jünger und weiblicher.

Die Neuwahlen beim Gartenbauverein Rederzhausen brachten deutliche Veränderungen in der Vorstandschaft. Erich Schrupp gab den Vorsitz an Josefa Demmel ab und übernahm den Posten des Stellvertreters. Kassier ist Birgitt Wald, Schriftführer Florian Winter.

Schrupp hatte im Vorfeld jüngere Mitglieder zu einem Motivationstreffen eingeladen und damit Erfolg gehabt. Jugend und Kinderbetreuung im Bezug auf Natur und Umwelt soll mehr in den Vordergrund im Vereinsleben rücken. Die Vorstandschaft wurde auf gesamt 13 Entscheidungsträger aufgestockt. Dazu wählte man noch fünf beratende Teammitglieder, damit eine ausgeglichene Verteilung in den Fachgruppen möglich ist.

Die so vorgeschlagenen Bewerber wurden nahezu einstimmig gewählt: Der Altersdurchschnitt im Gremium hat sich damit von 67 auf 55 Jahre verjüngt und die Frauenquote 40 auf 50 Prozent gesteigert. Erich Schrupp gratulierte Josefa Demmel zum Vorsitz, die von 2006 bis 2014 bereits als Schriftführerin im Verein tätig war.

Rederzhausen: Einer der größten Gartenbauvereine im Landkreis

In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte Erich Schrupp die Aktivitäten im Jahr 2022. Zu verzeichnen waren zwei Austritte und vier Verstorbene. Mit sechs Neuzugängen zählte der Verein 220 Mitglieder zum Jahreswechsel und gehört damit zu den größten Gartenbauvereinen im Kreis. Schrupp berichtete außerdem vom Baumschnitt an der Kirche in Ottmaring, Wanderungen, Tauschbörsen und einer Apfelernte, die 175 Liter Saft ergab.

19 runde Geburtstage von 70 bis 90 Jahre wurden bedacht sowie zwölf Ehrungen für 40- und 30-Jährige Zugehörigkeit durchgeführt. Marianne Hörmann wurde wiederum eine saubere Kassenführung bestätigt und vom Vorstand für 29 Jahre Tätigkeit im Vorstand mit Beifall und einem Blumenstrauß geehrt. Dank galt auch den Pflegern der Streuobstwiese, des Lindenkreuzes und den Betreuern der Wanderungen. (AZ)