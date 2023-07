KI im Alltag: Rieder Kreativwerkstatt zeigt mit FarmBot, wie das geht

Plus Pflanzen gießen, säen, Unkraut zupfen – alles automatisch: Jugendliche in Ried haben mit der Kreativwerkstatt einen Roboter gebaut und programmiert.

Ein neuer Verein für die Gemeinde Ried, der sich gezielt an die Jugend richtet: "Mit der 'KreativWerkstatt' können wir circa ein Drittel der Rieder Jugendlichen erreichen, wie wir durch eine Umfrage herausgefunden haben", erzählt Paul Graf, einer der vier Organisatoren. Die Vereinsgründung laufe auf Hochtouren und werde demnächst genehmigt. Bis jetzt können schon ein paar Jugendliche das Angebot nutzen. Sobald der Verein offiziell ist, werden es mehr sein. Zwei große Projekte sind unter anderem die Fernsehsendung "RiedTV" und ein autonomes Robotersystem für eine vollautomatische Lebensmittelproduktion in Hochbeeten – der "FarmBot".

Ursprung der Idee liegt in der Suche nach einem vielseitigen Projekt. "Wir suchten etwas, das sowohl praktisches als auch technisches Lernen miteinander verbindet", sagt Paul Graf. Der Roboter ermöglichte beides. Im Dezember 2022 ging es dann los – alles musste gut vorbereitet werden. Der "FarmBot" ist ein Bausatz aus Amerika. Die Firma stellt sowohl die Bauteile als auch Anleitungen zur Verfügung. Zuerst musste jedoch ein Hochbeet gebaut werden. Dabei erhielten die Jugendlichen Unterstützung des Schreiners Andreas Engl, der auch bei der Installation eines eigenen Hauswasserkraftwerks half.