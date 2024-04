Ried

vor 33 Min.

Kinderfeuerwehr: Wenn die Kleinen für den Ernstfall üben

Plus Mit Spaß und Leichtigkeit – aber trotzdem für ernste Situationen lernen die Kinder bei der "Zwergerlfeuerwehr" in Ried. Was sie daran begeistert.

Von Brigitte Glas

Neulich im Feuerwehrhaus in Ried: 25 Kinder wuseln in der Halle herum, eine Übung steht an. Die Frei­willige Feuerwehr Ried hat eine Kinderfeuerwehr. Buben und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren lernen dort schon mal spielerisch, was die großen Einsatzkräfte alles können müssen. In Ried sind so viele Kinder dabei, dass noch einmal unterteilt werden muss­te. Heute ist die Zwergerlwehr von sechs bis acht Jahren dran. „Wir ha­ben einen Schnuppertag veranstal­tet und seitdem ist die Kinderfeuer­wehr ein Selbstläufer“, sagt Denise Seidl, inzwischen gebe es sogar eine Warteliste.

Kinder lernen bei der Feuerwehr in Ried

Jetzt haben die Jugendleiterin und ihre drei Stellvertreter Klaus Dürr, Sabine Engl und Matthias Renner alle Hände voll zu tun. Es gilt jetzt, die richtige Kleidung auszusuchen und anzuziehen. Alle Kinder bekom­men Hose, Jacke und Handschuhe und das möglichst in der richtigen Größe. Vier Betreuer sind hier nicht zu viel. Nach einer guten Viertel­stun­de sind alle angezogen und nach einer kurzen Einweisung von Denise Seidl kann es losgehen. Was macht eine Feuerwehr eigentlich?

