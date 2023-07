Ried

Küche fängt in Ried Feuer: Hauseigentümer wird bei Brand leicht verletzt

In Ried gerät eine Küche in Brand.

In Ried gerät eine Küche am Montag in Brand. Die Feuerwehr hat das Feuer schnell unter Kontrolle, die Ursache ist noch nicht geklärt.

Zu einem Brand kam es am Montagnachmittag in Ried. Gegen 15.40 Uhr geriet in der Lilienstraße eine im Keller verbaute Küche in Brand. Die Ursache konnte noch nicht geklärt werden. Brand in Ried: Ursache ist unklar Der Hauseigentümer erlitt bei Entdeckung des Brandes eine leichte Rauchgasvergiftung, wurde aber nicht schwerer verletzt und konnte durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Keller wurde dabei stark verrußt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)

