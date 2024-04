Runter von der Couch und rein in die Laufschuhe!

In Ried startet wieder die Lauf10!-Aktion. Dazu findet am 17. April ein Infoabend statt.

Der SV Ried Abteilung Breitensport startet - wie in der Vorwoche bereits der TV Mering - wieder mit der LAUF10!-Aktion. Damit möchte man vor allem Laufanfänger und Wiedereinsteiger ansprechen. Seit zehn Jahren gibt es beim SV Ried die Abteilung Breitensport und jedes Jahr im Frühling startet diese mit dem beliebten LAUF10! Programm.

LAUF10! ist ein bayernweites Programm, das von der Abendschau, der TU München und dem Bayerischen Leichtathletik Verband, ausgetragen wird und in dem man zusammen in der Gruppe zehn Wochen lang trainiert für einen zehn Kilometer Lauf. Bayernweit gibt es an die 200 Vereine, die LAUF10!-Abteilungen gegründet haben und jedes Jahr trainieren ca. 30.000 Läufer mit dem Programm.

Christian Heiss, Manuela Kuhnert, Elke Breuer, Franz Kiser, Gertrud Gamperl, Ruth Barr, Margit Loder, Sabine Sedlmeir, Edith Fröhlich, Birgit Grillmaier, Christof Lechner, Sabine Schwörer, Stefan Schäffler, Brigitte Basting, Klaus Neumeir vorne kniend von links nach rechts: Christa Zilmans, Hans Gamperl, Martina Ziegelmeir, Alexander Weiß, Lenz Loder, Wolfram Keller. Foto: Ute Keller

Beim SV Ried kümmern sich dieses Jahr 16 Lauftrainer und fünf Walkingtrainer vor allem um die Laufanfänger. Breitensport-Abteilungsleiterin Ute Keller ist sich sicher, dass es der Erfolg ist, so viele Neueinsteiger zu begeistern und zu Läufern zu machen, was die Trainer alljährlich motiviert. Es wird dreimal wöchentlich immer montags, mittwochs und freitags um 18.45 Uhr trainiert und die Fortschritte sind bereits nach wenigen Wochen zu sehen. Der Laufanfänger braucht gerade am Anfang positive Erlebnisse, damit er nicht die Lust verliert und das klappt nur, wenn man behutsam beginnt und die Laufeinheiten langsam steigert, erklärt Fachbereichsleiter Alexander Weiß.

Für Lauf10! werden in Ried fünf Laufgruppen gebildet

Auch sei das regelmäßige Training wichtig, denn nur so passt sich der Körper an und gewöhnt sich an die Belastung. Zu viel Zeit zwischen den Trainingsläufen lässt den Trainingseffekt verpuffen. Alexander Weiß erläutert, dass Laufen in der Gruppe mit Gleichgesinnten das Training enorm erleichtert. Die ca. 100 Läufer, die jedes Jahr in Ried teilnehmen, werden in fünf Laufgruppen eingeteilt, je nach Leistungsstand ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder regelmäßiger Läufer und natürlich kann jederzeit die Gruppe gewechselt werden.

Mindestens zwei Lauftrainer pro Gruppe machen die Läufer zehn Wochen lang fit für den zehn Kilometer Lauf in Wolnzach, wobei hier die Zeit keine Rolle spielt, nur das Ankommen. Die Lauftrainer vom SV Ried Breitensport sind sich einig, dass der Abschlusslauf in Wolnzach zusammen mit fast 3000 Läufern aus ganz Bayern gerade für Laufanfänger etwas ganz Besonderes sei. Stolz macht die ehrenamtlichen Coaches, dass sie viele Anfänger für das Laufen begeistern können und die auch nach der LAUF10!-Aktion dem Laufsport treu bleiben.

Ein unverbindlicher Infoabend findet am Mittwoch, dem 17. April um 18.45 Uhr im Rieder Sportheim statt und richtet sich speziell an Unentschlossene und Laufanfänger. Wer mitlaufen möchte, kommt am 29. April um 18.45 Uhr nach Ried zum Sportheim, eine Vorabanmeldung ist nicht nötig. Für Mitglieder der Abteilung Breitensport Ried ist die Teilnahme kostenlos, Nicht-Abteilungsmitglieder zahlen eine Teilnahmegebühr. Infos und Bilder gibt es auf der Webseite des SV Ried Breitensport unter www.sv-ried.de. (AZ)