Ausbau der Kreisstraße Unterbergen: Haus soll abgerissen werden

Weil die Kreisstraße in Unterbergen ausgebaut werden soll, wird ein Haus an der Bergstraße 1 abgerissen.

Plus In der Gemeinderatssitzung geht es um Bauarbeiten und die Dorferneuerung in Unterbergen. Außerdem werden neue Feldgeschworene für Schmiechen bestimmt.

Von Brigitte Glas

Der Gemeinderat hat­te sich in seiner jüngsten Sitzung hauptsächlich mit Bauarbeiten zu befassen, die zusammen mit dem Kreisstraßenausbau und der Dorf­erneuerung in Unterbergen erledigt werden sollen. So sollen die Was­ser­leitungen, die inzwischen 40 bis 50 Jahre alt sind, erneuert werden.

Dies betrifft die Wasserhaupt­lei­tun­gen und die Hausanschlüsse bis zu den Grundstücksgrenzen. Zusätz­lich ist es geplant, die Wasserrohre im Schmiedeweg auszutauschen. Zwischenzeitlich sind die Planungen abgeschlossen und auch der Kreis­straßenausbau mit dem Landkreis abgestimmt. Das beauftragte Büro Kling Consult Augsburg schätzt die Kosten auf gut 552.000 Euro.

